Олег КОЖУШКО: «Будем стараться порадовать болельщиков своей игрой»

В полуфинальном матче Кубка Украины сыграют «Буковина» и киевское «Динамо». Игра состоится во Львове в среду, 23 апреля. Нападающий «Буковины» Олег Кожушко считает, что достичь позитивного результата поможет полная самоотдача каждого футболиста.

«Играть с командами такого уровня как «Динамо» – всегда приятно. Киевский клуб – это гранд украинского футбола. Всегда интересно проверить свой уровень на фоне столь мощного соперника. Мы должны действовать на поле слаженно и сконцентрировано от первой и до последней минуты матча. За счет четкого командного взаимодействия и самоотверженности каждого игрока мы сможем сделать результат. Никакого волнения в преддверии матча нет. Буковина уже переписала историю, поэтому нужно выходить на поле и играть для себя, для болельщиков. Мы верим в свои силы. В плане сыгранности наша команда прибавляет с каждым матчем. Будем делать все для того, чтобы добиться положительного результата. Знаю, что во Львов приедет немалое количество болельщиков «Буковины», поэтому попробуем порадовать их своей игрой. Надеюсь, что и результатом тоже. Что я ожидаю от матча с «Динамо»? Победу».