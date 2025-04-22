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  4. Чурилов объяснил, как Буковина может обыграть Динамо в Кубке Украины
Кубок Украины
22 апреля 2025, 09:52 |
595
1

Чурилов объяснил, как Буковина может обыграть Динамо в Кубке Украины

Тренер черновицкой команды надеется на положительный результат для своей команды

22 апреля 2025, 09:52 |
595
1
Чурилов объяснил, как Буковина может обыграть Динамо в Кубке Украины
ФК Буковина. Григорий Чурилов

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

«Мы стремимся выдерживать структуру игры и не изменять свои принципы и алгоритмы. Но конечно некоторые корректировки мы внесем. Нужно учитывать индивидуальный уровень игроков, потому что «Динамо» владеет практически двумя равноценными составами. У них есть возможность качественной ротации. У «динамовцев» очень качественное атакующее звено. Здесь следует выделить и Ярмоленко, и Шапаренко, и Ваната и других игроков. «Динамо» сейчас уверенно лидирует в чемпионате Украины. Это о многом говорит. О силе команды, об уровне, о ее нынешнем состоянии. Нам нужно сыграть максимально компактно при обороне, применять принципы страхования, играть более плотно, максимально сконцентрированными. В общем, мы свои принципы не меняем, но детали учитываем под каждого соперника.

Мне не нужно дополнительно настраивать своих подопечных на этот матч. Мы сыграем в полуфинале Кубка Украины с лидером УПЛ – здесь не нужно подбирать особые слова. Будем следить, чтобы эмоции нас не захлестнули. А то, что у нас будет максимально боевое настроение – в этом я не сомневаюсь. «Динамо» стремится в этом сезоне оформить «золотой дубль».

Они будут максимально мотивированы на этот поединок, поэтому не стоит ожидать какой-то недооценки с их стороны. Мы всегда играем для болельщиков. И это не просто слова. Мы очень ценим каждого, кто интересуется командой, поддерживает ее, переживает за игру, результаты. Я точно знаю, что футболисты будут самоотверженно сражаться на поле до последней минуты матча, будут отстаивать честь клуба, города, болельщиков и всего буковинского края».

Матч «Буковина» – «Динамо» состоится в среду, 23 апреля. Старт встречи запланирован на 15:30 по киевскому времени.

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Григорий Чурилов Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу Динамо Киев Буковина - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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easterly
Це означає - будем ноги відривать?)
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