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Кубок Украины
21 апреля 2025, 18:43 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:37
509
1

Озвучены имена судей, которые будут работать на матчах 1/2 Кубка Украины

Оба поединка пройдут 23 апреля

21 апреля 2025, 18:43 | Обновлено 21 апреля 2025, 19:37
509
1
Озвучены имена судей, которые будут работать на матчах 1/2 Кубка Украины
ФК Динамо Киев. Максим Козыряцкий

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) обнародовал список арбитров, которые назначены на матчи полуфинала Кубка Украины-2024/25. Оба поединка запланированы на 23 апреля.

Сначала в 16:00 начнется матч между «Буковиной» Черновцы и «Динамо» Киев на стадионе «Украина» во Львове. Главным судей в поединке станет Максим Козыряцкий из Запорожья.

Далее состоится игра на Центральном стадионе в Житомире, в которой местное «Полесье» встретится с донецким «Шахтером». На матче будет работать Дмитрий Панчишин из Харькова, стартовый свисток раздастся в 18:00.

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Кубок Украины по футболу Комитет арбитров УАФ судейские назначения Динамо Киев Полесье Житомир Шахтер Донецк Буковина Черновцы Максим Козыряцкий Дмитрий Панчишин
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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DK2025
Надеюсь Полесье переборет 12 соперников на поле
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