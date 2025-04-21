Озвучены имена судей, которые будут работать на матчах 1/2 Кубка Украины

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) обнародовал список арбитров, которые назначены на матчи полуфинала Кубка Украины-2024/25. Оба поединка запланированы на 23 апреля.

Сначала в 16:00 начнется матч между «Буковиной» Черновцы и «Динамо» Киев на стадионе «Украина» во Львове. Главным судей в поединке станет Максим Козыряцкий из Запорожья.

Далее состоится игра на Центральном стадионе в Житомире, в которой местное «Полесье» встретится с донецким «Шахтером». На матче будет работать Дмитрий Панчишин из Харькова, стартовый свисток раздастся в 18:00.