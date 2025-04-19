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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 11:37 |
1067
0

Динамо не будет возвращаться в Киев после матча Кубка Украины с Буковиной

Подопечные Александра Шовковского продолжат тренироваться во Львове

19 апреля 2025, 11:37 |
1067
0
Динамо не будет возвращаться в Киев после матча Кубка Украины с Буковиной
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

22 апреля киевское «Динамо» приедет во Львов, где на следующий день проведет полуфинальный матч Кубка Украины против черновицкой «Буковины». Команды сыграют на стадионе «Украина».

После окончания этого противостояния киевский клуб принял решение не возвращаться в столицу, а продолжить подготовку к следующему поединку. 27 апреля «Динамо» снова сыграет во Львове – встретится с донецким «Шахтером» в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Тренерский штаб киевского клуба решил не тратить дополнительное время на дорогу и лучше подготовиться к важному противостоянию в чемпионате. В это время игроки будут заниматься на полях академии «Руха».

«Динамо» и «Шахтар» сыграют на стадионе «Арена Львов» 27 апреля. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени. Подопечные Шовковского набрали 63 балла и занимают первое место. «Горняки» разместились на третьей позиции, в активе клуба – 53 очка.

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Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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