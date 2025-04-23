«Это Сити, который мы знаем». Реакция фанов на матч Ман Сити – Астон Вилла
«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов
Во вторник, 22 апреля, в стартовом матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Астон Виллу». Поединок закончился победой хозяев поля со счетом 2:1.
«Манчестер Сити» открыл счет на 7-й минуте. Автором гола стал Бернарду Силва. «Астон Вилла» отыгралась на 18-й минуте благодаря реализованному Маркусом Рэшфордом пенальти.
Команда Пепа Гвардиолы все же сумела забить победный гол. Удар Матеуса Нунеса на 90+4 минуте принес «Манчестер Сити» важные три очка.
Kijana Ya Atwoli: Слишком повезло этому позднему победителю.
Realbarcaman: Поздравляем Пепа и его ребят. Какая важная победа в их стремлении к выходу в Лигу чемпионов.
Donnie: Это Сити, который мы знаем.
amMac110: Честно говоря, всем все равно, вам очень повезло, вы могли бы победить, но «Астон Вилла» покорила наши сердца.
Diego: Как вам удалось попасть в пятерку лучших в, возможно, вашем худшем сезоне?
T0Bi: Такое ощущение, что в конце сезона мы снова начинаем становиться на ноги.
retro: Это было одно из наших лучших выступлений в этом сезоне...даже Бернардо был хорош.
Samuel: Голы на последних минутах – самые лучшие.
FULL-TIME | WE FIGHT TIL THE END!!! 😤— Manchester City (@ManCity) April 22, 2025
2-1 🦁 #ManCity | @okx pic.twitter.com/uIfbT1rCVE
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