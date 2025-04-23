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  4. Василий КАЮК: «Уже встречались с Григорчуком. Я хочу помочь ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 11:43 | Обновлено 23 апреля 2025, 11:47
497
0

Василий КАЮК: «Уже встречались с Григорчуком. Я хочу помочь ЛНЗ»

У нового генерального директора ЛНЗ есть амбициозные цели

23 апреля 2025, 11:43 | Обновлено 23 апреля 2025, 11:47
497
0
Василий КАЮК: «Уже встречались с Григорчуком. Я хочу помочь ЛНЗ»
ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Новый генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о своем назначении на должность и заговорил о задачах команды на остаток сезона Украинской Премьер-лиги.

«Мое предназначение было врасплох. После матча с Ингульцем я получил звонок от президента клуба и получил информацию, что со следующего дня начинаю работу как и.о. генеральный директор. Моя реакция? Даже не было времени понять, где я делаю и что я делаю.

О долгосрочных задачах сейчас не говорим. Осталось 5 матчей в УПЛ, поэтому моя задача помочь команде получить наибольшее количество очков. Это задача номер один.

Была встреча с Романом Иосифовичем Григорчуком, говорили о планах на следующую игру, к концу сезона. Руководство полностью доверяет тренеру, и мы верим, что он сможет помочь достичь тех целей, которые мы ставим перед собой», – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 26 пунктов после 25 сыгранных матчей.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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