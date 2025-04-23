Уникальный случай в Кубке Либертадорес: 41-летние принесли команде победу
Три гола за перуанскую Альянсу были забиты игроками, которым по 41 год
В матче 3-го тура Кубка Либертадореса Альянса Лима из Перу победила Тальерес Кордову из Аргентины со счетом 3:2.
В составе хозяев голы забили перуанец Паоло Герреро (дважды) и аргентинец Эрнан Баркос.
Интересным фактом является то, что обоим отличившимся голами футболистам сейчас по 41 году.
Паоло Герреро благодаря этим двум голам стал вторым перуанским бомбардиром в истории Кубка Либертадореса. На его счету 20 забитых мячей.
Лидером среди перуанцев является Освальдо Рамирес, забивший 27 голов в турнире.
🔥🇵🇪⚽️ ¡Paolo Guerrero! Con sus dos goles, se convirtió en el segundo peruano que más veces marcó en la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna | @ClubALoficial pic.twitter.com/dUV5YfAgvN— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 23, 2025
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