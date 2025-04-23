Уникальный случай в Кубке Либертадорес: 41-летние принесли команде победу

В матче 3-го тура Кубка Либертадореса Альянса Лима из Перу победила Тальерес Кордову из Аргентины со счетом 3:2.

В составе хозяев голы забили перуанец Паоло Герреро (дважды) и аргентинец Эрнан Баркос.

Интересным фактом является то, что обоим отличившимся голами футболистам сейчас по 41 году.

Паоло Герреро благодаря этим двум голам стал вторым перуанским бомбардиром в истории Кубка Либертадореса. На его счету 20 забитых мячей.

Лидером среди перуанцев является Освальдо Рамирес, забивший 27 голов в турнире.