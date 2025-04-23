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Бразилия
23 апреля 2025, 11:08 |
604
0

Кубок Либертадорес. Нули Фламенго, фееричный Патрик и ничья Коло-Коло

Состоялись матчи 3 тура группового этапа Кубка Либертадорес

23 апреля 2025, 11:08 |
604
0
Кубок Либертадорес. Нули Фламенго, фееричный Патрик и ничья Коло-Коло
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик продолжает феерить в матчах за бразильский «Интернасьонал». Полузащитник помог своей команде завоевать ничью в матче группового этапа Кубка Либертадорес.

Интернасьонал встречался с аутсайдером своей группы и потерял очки. Насьонал шокировал своего соперника на старте матча, забили два гола до 11 минуты. Третий гол залетел перед перерывом в ворота бразильцев.

Начал камбек Алан Патрик, удачно реализовавший пенальти. Во втором тайме Бернабей сократил отставание до одного мяча. К третьему голу присоединился экс-игрок Шахтера. Патрик классно выполнил подачу из углового, а Фернандо сумел переправить круглого в ворота.

В прошлом туре группового этапа Кубка Либертадорес Алан Патрик отличился хет-триком. Сейчас у бразильца уже четыре точных удара на старте турнира, что позволяет ему находиться среди лучших бомбардиров турнира.

Кроме этого матча в групповом этапе Кубка Либертадорес состоялось еще несколько интересных матчей.Фламенго не смог переиграть эквадорский клуб ЛГУ, а Коло-Коло поделили очки с Расингом.

Копа Либертадорес, 3-й тур

Интернасьонал (Бразилия) – Насьонал (Уругвай) – 3:3

Голы: Патрик, 45+1 (пен), Бернабей, 67, Фернандо, 73 – Хулиан, 6, Лусиано, 10, Себастьян,43

Карабобо – Уни. де Чили – 1:1

Голы: Тортолеро, 21 (пенальти) – Арангис Ч., 42 (пенальти)

Барселона Гуаякиль – Университарио – 0:1

Голы: Флорес, 31

ЛГУ – Фламенго 0:0

Альянса – Тальерес 3:2

Голы: Герреро, 11, 57, Баркос, 95–Джиротти, 62 (пенальти), 69

Коло-Коло – Расинг 1:1

Голы: Кепеда, 9 – Бариос, 86

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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