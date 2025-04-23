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Турция
23 апреля 2025, 10:27 | Обновлено 23 апреля 2025, 10:38
1253
8

Наставник Трабзонспора провел серьезный разговор с украинским футболистом

Фатих Текке и Даниил Сикан обсудили перспективы форварда

23 апреля 2025, 10:27 | Обновлено 23 апреля 2025, 10:38
1253
8
Наставник Трабзонспора провел серьезный разговор с украинским футболистом
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке встретился с украинским форвардом Даниилом Сиканом, чтобы обсудить перспективы футболиста.

Игрок провел три последних матча на скамейке запасных и даже не вышел на замену. Турецкие болельщики раскритиковали Текке из-за его недоверия Сикану – украинцу не нашлось места на поле в поединке с аутсайдером (Адана Демирспор, 1:0).

Наставник «Трабзонспора» провел с Даниилом серьезный разговор, в котором рассказал о своем решении. Фатих доверяет украинцу и рассчитывает на его помощь в ближайшей перспективе. Сикан не получал игрового времени из-за того, что не успел выучить все требования тренерского штаба.

Текке заверил, что между ним и игроком нет никаких конфликтов и форвард еще получит шанс себя проявить. Главный тренер со своей стороны пообещал помощь в вопросе адаптации, чтобы его подопечный быстрее привык к новым требованиям.

В текущем сезоне Сикан провел 11 матчей во всех турнирах, но пока не сумел забить гол – отметился одной результативной передачей. «Трабзонспор» набрал 42 балла и занимает седьмое место в чемпионате.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Фатих Текке Даниил Сикан
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Falko
Серйозну розмову? Даня образиться - ну, я Степанов?
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0
Gargantua81
в случае с Зубковым турки купили игрока, который стоит на много больше. А в случае с Сиканом явно переплатили.
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0
Первый Среди Равных
Не розумію чому він назвав себе "Сік" якщо я впевнений його ніхто так не називав в команді а називали скоріше всього "Даня". 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Одним словом Сік (куй по турецьки)
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0
Singularis
Вчить турецьку мову!   сказав
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
"Молодці" Шахтар, продали нормального форварда, чим нашкодили і собі і йому. І збірній. Та і Трабзонспору також.
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-2
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