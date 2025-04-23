Наставник Трабзонспора провел серьезный разговор с украинским футболистом

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке встретился с украинским форвардом Даниилом Сиканом, чтобы обсудить перспективы футболиста.

Игрок провел три последних матча на скамейке запасных и даже не вышел на замену. Турецкие болельщики раскритиковали Текке из-за его недоверия Сикану – украинцу не нашлось места на поле в поединке с аутсайдером (Адана Демирспор, 1:0).

Наставник «Трабзонспора» провел с Даниилом серьезный разговор, в котором рассказал о своем решении. Фатих доверяет украинцу и рассчитывает на его помощь в ближайшей перспективе. Сикан не получал игрового времени из-за того, что не успел выучить все требования тренерского штаба.

Текке заверил, что между ним и игроком нет никаких конфликтов и форвард еще получит шанс себя проявить. Главный тренер со своей стороны пообещал помощь в вопросе адаптации, чтобы его подопечный быстрее привык к новым требованиям.

В текущем сезоне Сикан провел 11 матчей во всех турнирах, но пока не сумел забить гол – отметился одной результативной передачей. «Трабзонспор» набрал 42 балла и занимает седьмое место в чемпионате.