Фанаты Трабзонспора разгневаны из-за украинского футболиста
Болельщики требуют у главного тренера больше доверять Сикану
19 апреля состоялся матч 32-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Адана Демирспор» и «Трабзонспор». Гости одержали непростую победу со счетом 1:0.
В стартовом составе «Трабзонспора»» вышел всего один украинец – защитник Арсений Батагов. На 58-й минуте на поле вышел вингер Александр Зубков. Главный тренер признался, что решил поберечь некоторых футболистов, поэтому они появились лишь во втором тайме.
А вот форвард Даниил Сикан уже третий раз подряд не получил игрового времени – этот факт вызвал возмущения среди болельщиков турецкого клуба. Фанаты раскритиковали главного тренера «Трабзонспора» Фатиха Текке – они не понимают, почему украинец не получил шанс сыграть с аутсайдером, когда некоторые лидеры отдыхали.
После минимальной победы подопечные Текке набрали 42 балла и разместились на седьмой позиции в турнирной таблице. 24 апреля «Трабзонспор» сыграет в матче плей-офф Кубка Турции проти «Гезтепе».
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