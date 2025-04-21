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Турция
21 апреля 2025, 13:13 |
1160
1

Фанаты Трабзонспора разгневаны из-за украинского футболиста

Болельщики требуют у главного тренера больше доверять Сикану

21 апреля 2025, 13:13 |
1160
1
Фанаты Трабзонспора разгневаны из-за украинского футболиста
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

19 апреля состоялся матч 32-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Адана Демирспор» и «Трабзонспор». Гости одержали непростую победу со счетом 1:0.

В стартовом составе «Трабзонспора»» вышел всего один украинец – защитник Арсений Батагов. На 58-й минуте на поле вышел вингер Александр Зубков. Главный тренер признался, что решил поберечь некоторых футболистов, поэтому они появились лишь во втором тайме.

А вот форвард Даниил Сикан уже третий раз подряд не получил игрового времени – этот факт вызвал возмущения среди болельщиков турецкого клуба. Фанаты раскритиковали главного тренера «Трабзонспора» Фатиха Текке – они не понимают, почему украинец не получил шанс сыграть с аутсайдером, когда некоторые лидеры отдыхали.

После минимальной победы подопечные Текке набрали 42 балла и разместились на седьмой позиции в турнирной таблице. 24 апреля «Трабзонспор» сыграет в матче плей-офф Кубка Турции проти «Гезтепе».

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Зубков неожиданно не попал в стартовый состав Трабзонспора
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Фатих Текке Даниил Сикан Арсений Батагов Александр Зубков
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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