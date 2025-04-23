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  4. В Португалии считают, что Трубин переживает лучший период своей карьеры
Португалия
23 апреля 2025, 10:03 |
580
1

В Португалии считают, что Трубин переживает лучший период своей карьеры

Украинский голкипер может победить в чемпионате в текущем сезоне

23 апреля 2025, 10:03 |
580
1
В Португалии считают, что Трубин переживает лучший период своей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальская пресса опубликовала материал о голкипере сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» – журналисты считают, что Анатолий Трубин переживает лучший период своей карьеры в этом клубе:

«Трубин был настоящим героем после матча с «Виторией Гимараеш» (3:0) и теперь действительно переживает свою лучшую фазу в карьере с орлом на груди.

Украинец перебрался из донецкого «Шахтера» всего за 10 млн евро. Он выступает на высоком уровне и оказывает огромное влияние на результат клуба и своих партнеров.

Стоит напомнить, что Трубин нередко оказывался на скамейке запасных, но он пережил все трудности – в таких ситуациях его защищал главный тренер Бруно Лаже. Поддержка наставника помогла.

Украинский голкипер играет на невероятном уровне, а защита «Бенфики» наряду со «Спортингом» и «Брагой» – лучшая в чемпионате», – считают в Португалии.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: A Bola
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Первый Среди Равных
Як тільки видав один класний матч - все, вже "найкращий голкіпер в світі".
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