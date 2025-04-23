В Португалии считают, что Трубин переживает лучший период своей карьеры

Португальская пресса опубликовала материал о голкипере сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» – журналисты считают, что Анатолий Трубин переживает лучший период своей карьеры в этом клубе:

«Трубин был настоящим героем после матча с «Виторией Гимараеш» (3:0) и теперь действительно переживает свою лучшую фазу в карьере с орлом на груди.

Украинец перебрался из донецкого «Шахтера» всего за 10 млн евро. Он выступает на высоком уровне и оказывает огромное влияние на результат клуба и своих партнеров.

Стоит напомнить, что Трубин нередко оказывался на скамейке запасных, но он пережил все трудности – в таких ситуациях его защищал главный тренер Бруно Лаже. Поддержка наставника помогла.

Украинский голкипер играет на невероятном уровне, а защита «Бенфики» наряду со «Спортингом» и «Брагой» – лучшая в чемпионате», – считают в Португалии.