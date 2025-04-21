Трубин вошел в символическую сборную чемпионата Португалии

19 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Витория Гимараеш». Подопечные Бруну Лаже разгромили соперника со счетом 3:0.

В стартовом составе «Бенфики» вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, который совершил несколько важный сейвов и помог клубу победить.

Официальный сайт чемпионата Португалии опубликовал символическую сборную, в которой нашлось место и вратарю лиссабонской «Бенфики». Кроме того в список лучших футболистов тура попали трое одноклубников Трубина – защитник Каррерас, полузащитник Флорентино и нападающий Павлидис.

Подопечные Бруну Лаже продолжают бороться со «Спортингом» за первое место в турнирной таблице. Командам осталось сыграть по четыре матча, на данный момент оба коллектива набрали по 72 балла.

Соперники «Бенфики»: АВС, Эшторил, Спортинг, Брага. Соперники «Спортинга»: Боавишта, Жил Висенте, Бенфика, Витория Гимараеш. Судьба чемпионства может решиться 10 мая, когда претенденты на титул сыграют друг против друга.

ФОТО. Символическая сборная 30-го тура чемпионата Португалии