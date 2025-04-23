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  4. Винисиус близок к продлению контракта с Реалом. Известны детали
Испания
23 апреля 2025, 12:29 |
178
0

Винисиус близок к продлению контракта с Реалом. Известны детали

Бразилец продолжит играть за «сливочных»

23 апреля 2025, 12:29 |
178
0
Винисиус близок к продлению контракта с Реалом. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Руководство мадридского «Реала» готовится продлить контракт с бразильским вингером команды Винисиусом Жуниором. Об этом пишет журналист Relevo Маттео Моретто.

По данным источника, сделка близка к завершению. Осталось согласовать несколько деталей. Контракт с игроком будет продлен. Также известно, что клуб повысит бразильцу зарплату.

Срок действия текущего контракта футболиста со «сливочными» истекает летом 2027 года. В текущем сезоне Винисиус забил 20 голов и отдал 11 ассистов в 44 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Винисиусу грозит дисквалификация на два года

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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