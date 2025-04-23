Винисиус близок к продлению контракта с Реалом. Известны детали

Руководство мадридского «Реала» готовится продлить контракт с бразильским вингером команды Винисиусом Жуниором. Об этом пишет журналист Relevo Маттео Моретто.

По данным источника, сделка близка к завершению. Осталось согласовать несколько деталей. Контракт с игроком будет продлен. Также известно, что клуб повысит бразильцу зарплату.

Срок действия текущего контракта футболиста со «сливочными» истекает летом 2027 года. В текущем сезоне Винисиус забил 20 голов и отдал 11 ассистов в 44 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Винисиусу грозит дисквалификация на два года