Винисиус близок к продлению контракта с Реалом. Известны детали
Бразилец продолжит играть за «сливочных»
Руководство мадридского «Реала» готовится продлить контракт с бразильским вингером команды Винисиусом Жуниором. Об этом пишет журналист Relevo Маттео Моретто.
По данным источника, сделка близка к завершению. Осталось согласовать несколько деталей. Контракт с игроком будет продлен. Также известно, что клуб повысит бразильцу зарплату.
Срок действия текущего контракта футболиста со «сливочными» истекает летом 2027 года. В текущем сезоне Винисиус забил 20 голов и отдал 11 ассистов в 44 матчах за клуб.
Ранее сообщалось, что Винисиусу грозит дисквалификация на два года
Vinicius Júnior renovará su contrato con el Real Madrid.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 23, 2025
La negociación está a punto de cerrarse, sólo faltan algunos detalles antes de la firma.
El contrato se ampliará y el club mejorará el salario del brasileño. https://t.co/Nt2qjZANXO
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