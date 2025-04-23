«Чувствую вину». Топ-менеджер отреагировал на увольнение из ЛНЗ

Бывший спортивный директор ЛНЗ Евгений Тарасенко объяснил, почему покинул расположение черкасского клуба. Функционер заявил, что испытывает вину за результат.

– Евгений, как произошел ваш уход из ЛНЗ?

– Это решение президента. Я чувствую свою вину, что мы не оправдали его надежд. Не было результата.

– Что будете делать дальше?

– Вернусь в агентскую деятельность.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с новым генеральным директором.