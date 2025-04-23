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  4. «Чувствую вину». Топ-менеджер отреагировал на увольнение из ЛНЗ
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 08:22 |
603
0

«Чувствую вину». Топ-менеджер отреагировал на увольнение из ЛНЗ

Евгений Тарасенко будет заниматься агентской деятельностью

23 апреля 2025, 08:22 |
603
0
«Чувствую вину». Топ-менеджер отреагировал на увольнение из ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Евгений Тарасенко

Бывший спортивный директор ЛНЗ Евгений Тарасенко объяснил, почему покинул расположение черкасского клуба. Функционер заявил, что испытывает вину за результат.

– Евгений, как произошел ваш уход из ЛНЗ?

– Это решение президента. Я чувствую свою вину, что мы не оправдали его надежд. Не было результата.

– Что будете делать дальше?

– Вернусь в агентскую деятельность.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с новым генеральным директором.

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Евгений Тарасенко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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