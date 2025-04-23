Украина. Премьер лига23 апреля 2025, 08:22 |
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«Чувствую вину». Топ-менеджер отреагировал на увольнение из ЛНЗ
Евгений Тарасенко будет заниматься агентской деятельностью
23 апреля 2025, 08:22 |
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Бывший спортивный директор ЛНЗ Евгений Тарасенко объяснил, почему покинул расположение черкасского клуба. Функционер заявил, что испытывает вину за результат.
– Евгений, как произошел ваш уход из ЛНЗ?
– Это решение президента. Я чувствую свою вину, что мы не оправдали его надежд. Не было результата.
– Что будете делать дальше?
– Вернусь в агентскую деятельность.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с новым генеральным директором.
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