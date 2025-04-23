Экс-игрок ЛНЗ разнес Тарасенко: «Деятель еще тот. Хорошо денег заработал»

Бывший голкипер черкасского ЛНЗ Андрей Попович отреагировал на увольнение Евгения Тарасенко с должности спортивного директора черкасского клуба. Вратарь заявил, что Тарасенко – «деятель еще тот».

– Андрей, стало официально известно об отставке Колесника и Тарасенко.

– Жаль, что президент ЛНЗ так поздно проснулся. Колесника я лично не знаю. Только многое слышал. А вот Тарасенко – деятель еще тот. Думаю, за эти годы много денег в карман положил. Теперь может и отдохнуть.

– Что вы думаете о Тарасенко, как специалисте?

– У него никакой человечности нет. Главное – заработать, на трансферах в карман себе закинуть. Никого не удивляет, что каждое трансферное окно по шесть-семь футболистов на выход и шесть-семь новых брали? Да еще покупали.

Тарасенко было пофиг на футболистов. Свои амбиции и всё. Он мне рассказывал, что омолаживает вратарскую позицию, и что я проиграл конкуренцию Кириллу Самойленко. Я ему так и ответил: «Жесть, не смеши меня. Кому я проиграл конкуренцию?».– заявил Попович.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с новым генеральным директором.