Экс-игрок ЛНЗ разнес Тарасенко: «Деятель еще тот. Хорошо денег заработал»
Андрей Попович не сдерживал эмоций
Бывший голкипер черкасского ЛНЗ Андрей Попович отреагировал на увольнение Евгения Тарасенко с должности спортивного директора черкасского клуба. Вратарь заявил, что Тарасенко – «деятель еще тот».
– Андрей, стало официально известно об отставке Колесника и Тарасенко.
– Жаль, что президент ЛНЗ так поздно проснулся. Колесника я лично не знаю. Только многое слышал. А вот Тарасенко – деятель еще тот. Думаю, за эти годы много денег в карман положил. Теперь может и отдохнуть.
– Что вы думаете о Тарасенко, как специалисте?
– У него никакой человечности нет. Главное – заработать, на трансферах в карман себе закинуть. Никого не удивляет, что каждое трансферное окно по шесть-семь футболистов на выход и шесть-семь новых брали? Да еще покупали.
Тарасенко было пофиг на футболистов. Свои амбиции и всё. Он мне рассказывал, что омолаживает вратарскую позицию, и что я проиграл конкуренцию Кириллу Самойленко. Я ему так и ответил: «Жесть, не смеши меня. Кому я проиграл конкуренцию?».– заявил Попович.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с новым генеральным директором.
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