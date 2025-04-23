Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок ЛНЗ разнес Тарасенко: «Деятель еще тот. Хорошо денег заработал»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 07:39 |
627
0

Экс-игрок ЛНЗ разнес Тарасенко: «Деятель еще тот. Хорошо денег заработал»

Андрей Попович не сдерживал эмоций

23 апреля 2025, 07:39 |
627
0
Экс-игрок ЛНЗ разнес Тарасенко: «Деятель еще тот. Хорошо денег заработал»
ЛНЗ. Андрей Попович

Бывший голкипер черкасского ЛНЗ Андрей Попович отреагировал на увольнение Евгения Тарасенко с должности спортивного директора черкасского клуба. Вратарь заявил, что Тарасенко – «деятель еще тот».

– Андрей, стало официально известно об отставке Колесника и Тарасенко.

– Жаль, что президент ЛНЗ так поздно проснулся. Колесника я лично не знаю. Только многое слышал. А вот Тарасенко – деятель еще тот. Думаю, за эти годы много денег в карман положил. Теперь может и отдохнуть.

– Что вы думаете о Тарасенко, как специалисте?

– У него никакой человечности нет. Главное – заработать, на трансферах в карман себе закинуть. Никого не удивляет, что каждое трансферное окно по шесть-семь футболистов на выход и шесть-семь новых брали? Да еще покупали.

Тарасенко было пофиг на футболистов. Свои амбиции и всё. Он мне рассказывал, что омолаживает вратарскую позицию, и что я проиграл конкуренцию Кириллу Самойленко. Я ему так и ответил: «Жесть, не смеши меня. Кому я проиграл конкуренцию?».– заявил Попович.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с новым генеральным директором.

По теме:
«Чувствую вину». Топ-менеджер отреагировал на увольнение из ЛНЗ
Когда вернется Ракицкий? Раскрыты подробности травмы защитника Черноморца
Тренер Колоса: «Велетень после Шахтера улетел на Марс. Как его вернуть?»
Андрей Попович Евгений Тарасенко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона перед Эль-Класико в финале Кубка добыла победу в матче Ла Лиги
Футбол | 23 апреля 2025, 00:25 2
Барселона перед Эль-Класико в финале Кубка добыла победу в матче Ла Лиги
Барселона перед Эль-Класико в финале Кубка добыла победу в матче Ла Лиги

Сине-гранатовые переиграли Мальорку со счетом 1:0 в 33-м туре чемпионата Испании

Усиление под Лигу чемпионов. На Зинченко появился новый претендент
Футбол | 22 апреля 2025, 13:11 1
Усиление под Лигу чемпионов. На Зинченко появился новый претендент
Усиление под Лигу чемпионов. На Зинченко появился новый претендент

На украинского защитника нацелился турецкий Галатасарай

СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Футбол | 22.04.2025, 15:27
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
СМИ назвали сумму, которую требует Шахтер от Наполи за трансфер Судакова
Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник
Футбол | 22.04.2025, 11:53
Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник
Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник
Риу Аве – Спортинг – 1:2. Львы вышли в финал Кубка. Видео голов и обзор
Футбол | 23.04.2025, 06:59
Риу Аве – Спортинг – 1:2. Львы вышли в финал Кубка. Видео голов и обзор
Риу Аве – Спортинг – 1:2. Львы вышли в финал Кубка. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
22.04.2025, 05:11 3
Футбол
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
22.04.2025, 04:45 1
Футбол
Умер известный аргентинский голкипер, любивший отбивать пенальти
Умер известный аргентинский голкипер, любивший отбивать пенальти
21.04.2025, 15:58
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 4
Бокс
Подвела реализация. Украина проиграла в матче ЧМ по хоккею U-18
Подвела реализация. Украина проиграла в матче ЧМ по хоккею U-18
21.04.2025, 15:40 10
Хоккей
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 3
Футбол
Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка
Анчелотти извинился перед игроком Реала. Не выпустит его в финале Кубка
21.04.2025, 11:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем