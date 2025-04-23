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  4. Когда вернется Ракицкий? Раскрыты подробности травмы защитника Черноморца
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 08:11 | Обновлено 23 апреля 2025, 08:21
134
0

Когда вернется Ракицкий? Раскрыты подробности травмы защитника Черноморца

Ярослав не смог доиграть матч УПЛ против «Вереса»

23 апреля 2025, 08:11 | Обновлено 23 апреля 2025, 08:21
134
0
Когда вернется Ракицкий? Раскрыты подробности травмы защитника Черноморца
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Центральный защитник одесского «Черноморца» Ярослав Ракицкий получил повреждение в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса» (1:2) и был вынужден заранее покинуть футбольное поле.

По информации источника, повреждение центрального защитника оказалось не слишком серьезным. Подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра не подтвердилось. Все обошлось спазмом и гематомой.

Сообщается, что по прогнозам медиков «Черноморца» Ярослав может вернуться к тренировкам уже сегодня, 23 апреля.

В нынешнем сезоне одесский «Черноморец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 25 сыгранных матчей.

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Ярослав Ракицкий травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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