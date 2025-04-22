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  4. Шахтер получил усиление перед матчем с Динамо. Это игрок сборной Украины
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 13:46 |
919
5

Шахтер получил усиление перед матчем с Динамо. Это игрок сборной Украины

Дмитрий Ризнык вернулся в общую группу после травмы

22 апреля 2025, 13:46 |
919
5
Шахтер получил усиление перед матчем с Динамо. Это игрок сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык восстановился от повреждения и вернулся в общую группу «горняков». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Смотрите, кто вернулся к тренировкам в общей группе! 😍👀 Дмитрий Ризнык 🧡», – говорится в сообщении пресс-службы.

Контракт Ризныка с «Шахтером» действует еще два с половиной года, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Ризнык травма Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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Микола Унгурян
суттевє підсилення перед класіко. Цікаво чи випустять на півфінал? 
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0
Фанькин кот
Хвала Аллаху!🙏🙏🙏 А то этот бывший "колхозник"🐏 Песюн наиграл😡. Напропускал👎 полную торбу⚽⚽⚽⚽, особенно от своего бывшего колхоза. Теперь есть какая-никакая уверенность, особенно касаемо матча с днарями♿ столичными.
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0
ZANREGENT
И что?) Колос уже показал уровень Шахтёра
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-1
⚒️Виталёк/ С Мурлыкой в сердце😸❤️
Родом з Полтави -
Наш Дімка Різник❗
Це майстер справи -
Він Стінка Залізна❗😊
Ответить
-2
⚒️Виталёк/ С Мурлыкой в сердце😸❤️
Супер! Наша непробивна стіна! 🤜
(Но ты ❤️😸Мурлыка не пугайся, буду ждать и завтра, и на дерби) 😊
Ответить
-2
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