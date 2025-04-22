Шахтер получил усиление перед матчем с Динамо. Это игрок сборной Украины
Дмитрий Ризнык вернулся в общую группу после травмы
Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык восстановился от повреждения и вернулся в общую группу «горняков». Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Смотрите, кто вернулся к тренировкам в общей группе! 😍👀 Дмитрий Ризнык 🧡», – говорится в сообщении пресс-службы.
Контракт Ризныка с «Шахтером» действует еще два с половиной года, а его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
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Наш Дімка Різник❗
Це майстер справи -
Він Стінка Залізна❗😊
(Но ты ❤️😸Мурлыка не пугайся, буду ждать и завтра, и на дерби) 😊