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  4. Сестры Киченок узнали первых соперниц на престижном турнире в Мадриде
WTA
23 апреля 2025, 06:27 |
81
0

Сестры Киченок узнали первых соперниц на престижном турнире в Мадриде

Людмила сыграет в одном тандеме с Софией Кенин, а Надежда выступит вместе с Сюй Ифань

23 апреля 2025, 06:27 |
81
0
Сестры Киченок узнали первых соперниц на престижном турнире в Мадриде
Instagram. София Кенин и Людмила Киченок

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок заявились в парный разряд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде в разных тандемах.

Людмила выступит вместе с американкой Софией Кенин, а Надежда сыграет с представительницей Китая Сюй Ифань.

В 1-м раунде Людмила и София, которые посеяны под восьмым номером, выйдут на корт против дуэта Моника Никулеску (Румыния) / Катажина Питер (Польша).

Надежда и Сюй Ифань в 1/16 финала поборются с Александрой Пановой и Фанни Штолар (Венгрия), которым уступили неделей ранее на старте пятисотника в Штутгарте.

Соревнования в Мадриде пройдут с 22 апреля по 4 мая. В основной сетке одиночного разряда Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Сюй Ифань Надежда Киченок Людмила Киченок София Кенин WTA Мадрид Александра Панова Фанни Штоллар Моника Никулеску Катажина Питер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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