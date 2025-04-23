Сестры Киченок узнали первых соперниц на престижном турнире в Мадриде

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок заявились в парный разряд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде в разных тандемах.

Людмила выступит вместе с американкой Софией Кенин, а Надежда сыграет с представительницей Китая Сюй Ифань.

В 1-м раунде Людмила и София, которые посеяны под восьмым номером, выйдут на корт против дуэта Моника Никулеску (Румыния) / Катажина Питер (Польша).

Надежда и Сюй Ифань в 1/16 финала поборются с Александрой Пановой и Фанни Штолар (Венгрия), которым уступили неделей ранее на старте пятисотника в Штутгарте.

Соревнования в Мадриде пройдут с 22 апреля по 4 мая. В основной сетке одиночного разряда Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

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