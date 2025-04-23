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Кубок Турции
Коньяспор
22.04.2025 20:30 – FT 1 : 5
Галатасарай
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Турция
23 апреля 2025, 05:01 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:33
78
0

Коньяспор – Галатасарай – 1:5. Львы вышли в финал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Турции

23 апреля 2025, 05:01 | Обновлено 23 апреля 2025, 05:33
78
0
Коньяспор – Галатасарай – 1:5. Львы вышли в финал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном матче Кубка Турции «Галатасарай» не оставил шансов «Коньяспору», одержав уверенную победу со счетом 5:1.

Подопечные Окана Бурука открыли счет на 26-й минуте. Виктор Осимхен результативно завершил атаку после паса Дриса Мертенса.

Под конец первого тайма Лукас Торрейра удвоил преимущество, и на перерыв «Галатасарай» ушел с комфортным перевесом (2:0).

На 47-й минуте Роланд Шаллай сделал счет 3:0, но «Коньяспор» сумел сократить отставание – отличился бразилец Педро.

Далее Шаллай оформил дубль, снова воспользовавшись передачей Мертенса, а финальную точку в матче поставил Юсуф Демир на 90+1 минуте.

«Галатасарай» вышел в финал Кубка Турции, где сыграет против победителя пары «Трабзонспор» – «Гезтепе» (24 апреля).

Кубок Турции. Полуфинал, 22 апреля

Коньяспор – Галатасарай – 1:5

Голы: Педро, 53 – Осимхен, 26, Торрейра, 42, Шаллай, 47, 55, Демир, 90+1

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Демир (Галатасарай).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Галатасарай).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Педриньо (Коньяспор).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Галатасарай).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торрейра (Галатасарай).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
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Галатасарай Коньяспор Кубок Турции по футболу Дрис Мертенс Окан Бурук Лукас Торрейра видео голов и обзор Виктор Осимхен Юсуф Демир Роланд Шаллаи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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