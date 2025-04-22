Осимхен на высоте. Галатарасай отгрузил 5 мячей и вышел в финал Кубка
В полуфинальном противостоянии Коньяспор не сумел оказать сопротивление
В полуфинальном матче Кубка Турции «Галатасарай» не оставил шансов «Коньяспору», одержав уверенную победу со счетом 5:1.
Подопечные Окана Бурука открыли счет на 26-й минуте. Виктор Осимхен результативно завершил атаку после паса Дриса Мертенса.
Под конец первого тайма Лукас Торрейра удвоил преимущество, и на перерыв «Галатасарай» ушел с комфортным перевесом (2:0).
На 47-й минуте Роланд Шаллай сделал счет 3:0, но «Коньяспор» сумел сократить отставание – отличился бразилец Педро.
Далее Шаллай оформил дубль, снова воспользовавшись передачей Мертенса, а финальную точку в матче поставил Юсуф Демир на 90+1 минуте.
«Галатасарай» вышел в финал Кубка Турции, где сыграет против победителя пары «Трабзонспор» – «Гезтепе» (24 апреля).
Кубок Турции. Полуфинал, 22 апреля
Коньяспор – Галатасарай – 1:5
Голы: Педро, 53 – Осимхен, 26, Торрейра, 42, Шаллай, 47, 55, Демир, 90+1
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