Карим Бензема назвал «номера один» современного футбола

Бывший лидер мадридского «Реала» француз Карим Бензема назвал лучшего футболиста современности. Обладатель Золотого мяча 2022 выделил суперзвезду «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Для меня Винисиус Жуниор сейчас номер один в футболе», – сказал Бензема.

Бензема и Винисиус провели вместе в «Реале» пять сезонов. Сейчас Карим защищает цвета саудовского «Аль-Иттихада».

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 46 матчей, забил 20 голов и сделал 14 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.