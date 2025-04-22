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  4. Карим Бензема назвал «номера один» современного футбола
Испания
22 апреля 2025, 21:48 |
1813
0

Карим Бензема назвал «номера один» современного футбола

Обладатель Золотого мяча 2022 выделил Винисиуса Жуниора

22 апреля 2025, 21:48 |
1813
0
Карим Бензема назвал «номера один» современного футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Винисиус Жуниор

Бывший лидер мадридского «Реала» француз Карим Бензема назвал лучшего футболиста современности. Обладатель Золотого мяча 2022 выделил суперзвезду «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Для меня Винисиус Жуниор сейчас номер один в футболе», – сказал Бензема.

Бензема и Винисиус провели вместе в «Реале» пять сезонов. Сейчас Карим защищает цвета саудовского «Аль-Иттихада».

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 46 матчей, забил 20 голов и сделал 14 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.

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Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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