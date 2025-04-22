Ярмоленко объяснил, почему не бьет пенальти в Динамо и отдает их Ванату
Андрей отдал мяч Ванату в последнем матче против «Оболони»
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмолекно объяснил, почему не пробивал пенальти в последнем матче УПЛ против «Оболони» (3:0), а отдал мяч нападающему Владиславу Ванату.
«Почему я не бью пенальти? Я бью. Просто у нас есть и другие футболисты. Мы решаем опционально», – передает слова Ярмоленко источник.
35-летний вингер Андрей Ярмоленко достиг отметки в 113 забитых голов в чемпионатах Украины за киевское «Динамо». Он занимает 4-е место среди бомбардиров УПЛ за всю историю. Сейчас он отстает от лидера Максима Шацких (124) на 11 мячей. Впереди также Сергей Ребров (123 гола) и Евгений Селезнев (117 голов)
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