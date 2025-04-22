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  4. Ярмоленко объяснил, почему не бьет пенальти в Динамо и отдает их Ванату
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 21:14 |
1241
3

Ярмоленко объяснил, почему не бьет пенальти в Динамо и отдает их Ванату

Андрей отдал мяч Ванату в последнем матче против «Оболони»

22 апреля 2025, 21:14 |
1241
3
Ярмоленко объяснил, почему не бьет пенальти в Динамо и отдает их Ванату
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмолекно объяснил, почему не пробивал пенальти в последнем матче УПЛ против «Оболони» (3:0), а отдал мяч нападающему Владиславу Ванату.

«Почему я не бью пенальти? Я бью. Просто у нас есть и другие футболисты. Мы решаем опционально», – передает слова Ярмоленко источник.

35-летний вингер Андрей Ярмоленко достиг отметки в 113 забитых голов в чемпионатах Украины за киевское «Динамо». Он занимает 4-е место среди бомбардиров УПЛ за всю историю. Сейчас он отстает от лидера Максима Шацких (124) на 11 мячей. Впереди также Сергей Ребров (123 гола) и Евгений Селезнев (117 голов)

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Владислав Ванат Динамо - Оболонь
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Saltovka
Странное поведение от человека который хочет побить рекорд Шаццкого
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