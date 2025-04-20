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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:16
60
2

Ярмоленко осталось забить 11 мячей до бомбардирского рекорда Шацких

Опытный вингер Динамо записал в свой актив 113-й гол в УПЛ

20 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:16
60
2
Ярмоленко осталось забить 11 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

35-летний вингер Андрей Ярмоленко достиг отметки в 113 забитых голов в чемпионатах Украины за киевское Динамо. Он занимает 4-е место среди бомбардиров УПЛ за всю историю.

В матче 26-го тура УПЛ против Кривбасса (2:0) Ярмоленко забил супергол на 39-й минуте. Этот мяч стал для него 113-м в УПЛ.

Сейчас он отстает от лидера Максима Шацких (124) на 11 мячей. Впереди также Сергей Ребров (123 гола) и Евгений Селезнев (117 голов).

В текущем сезоне Ярмоленко отличился 6-ю голами. В прошлом чемпионате Украины у форварда Динамо было 8 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины

  • 1. Максим Шацких – 124 гола
  • 2. Сергей Ребров – 123 гола
  • 3. Евгений Селезнев – 117 голов
  • 4. Андрей Ярмоленко – 113 голов

Голы Андрея Ярмоленко в национальных чемпионатах по сезонам

Видеообзор матча: Динамо – Оболонь – 3:0

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Динамо Киев рекорд Сергей Ребров Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу бомбардиры Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Динамо - Оболонь Максим Шацких Евгений Селезнев статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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apepa
Эта черепаха и четыре не забьет чтобы обойти Селезнёва. Кишка тонка и ноги у него кривые!
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