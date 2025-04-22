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  4. Мучения заканчиваются? Руководство Тоттенхэма решило уволить тренера
Англия
22 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:00
271
0

Мучения заканчиваются? Руководство Тоттенхэма решило уволить тренера

Анже Постекоглу покинет команду после завершения сезона

22 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 22 апреля 2025, 20:00
271
0
Мучения заканчиваются? Руководство Тоттенхэма решило уволить тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу будет уволен с должности даже в случае победы в Лиге Европы.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Такое решение принял Даниэль Леви после матча с «Ноттингемом», который «шпоры» проиграли со счетом 1:2.

По информации журналистов, в клубе уже не будут реагировать на возможную победу в еврокубке, где «Тоттенхэм» будет играть с «Буде-Глимтом».

Сам Постекоглу говорил, что не знает, останется ли тренером после завершения чемпионата.

В этом сезоне Анже Постекоглу жаловался на эпидемию травм в течение сезона, что не давало клубу получить положительный результат.

Также известно, что клуб летом покинет директор клуба Скотт Манн, который в течение этого времени поддерживал Анже Постекоглу.

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Александр Сильченко Источник: The Telegraph
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