Мучения заканчиваются? Руководство Тоттенхэма решило уволить тренера
Анже Постекоглу покинет команду после завершения сезона
Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу будет уволен с должности даже в случае победы в Лиге Европы.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Такое решение принял Даниэль Леви после матча с «Ноттингемом», который «шпоры» проиграли со счетом 1:2.
По информации журналистов, в клубе уже не будут реагировать на возможную победу в еврокубке, где «Тоттенхэм» будет играть с «Буде-Глимтом».
Сам Постекоглу говорил, что не знает, останется ли тренером после завершения чемпионата.
В этом сезоне Анже Постекоглу жаловался на эпидемию травм в течение сезона, что не давало клубу получить положительный результат.
Также известно, что клуб летом покинет директор клуба Скотт Манн, который в течение этого времени поддерживал Анже Постекоглу.
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