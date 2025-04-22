Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что владелец «горняков» Ринат Ахметов выделил деньги с трансфера украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси» на помощь обороне Украины.

«Ринат Ахметов выделил 25 миллионов евро от продажи Михаила Мудрика на поддержку обороны Украины против армии рф.

Он влюблен в наш клуб и Украину. С начала войны в 2022 году Ахметов пожертвовал более 315 млн евро, что является наибольшей суммой среди всех украинских компаний. Под руководством Ахметова мы все одна семья», – сказал Палкин.

Ранее Палкин рассказал, как отстранение Мудрика может повлиять на финансовое положение «Шахтера».