Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Владелец «Шахтера» выделил 25 миллионов евро
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что владелец «горняков» Ринат Ахметов выделил деньги с трансфера украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси» на помощь обороне Украины.
«Ринат Ахметов выделил 25 миллионов евро от продажи Михаила Мудрика на поддержку обороны Украины против армии рф.
Он влюблен в наш клуб и Украину. С начала войны в 2022 году Ахметов пожертвовал более 315 млн евро, что является наибольшей суммой среди всех украинских компаний. Под руководством Ахметова мы все одна семья», – сказал Палкин.
Ранее Палкин рассказал, как отстранение Мудрика может повлиять на финансовое положение «Шахтера».
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Оставшаяся часть гонорара Мудрика также была жизненно важна для обеспечения будущего «Шахтера». «Шахтер» столкнулся с финансовыми трудностями из-за войны. Им пришлось выплатить около 40 млн евро долга, чтобы соблюдать правила финансового фэйр-плей и в конечном итоге избежать запрета на участие в европейских соревнованиях. И все это при одновременной потере иностранных игроков бесплатно после того, как ФИФА приостановила контракты игроков и тренеров в Украине в 2022 году с помощью пункта «Приложение 7», прописанного в их подписных листах.
«Продажа Мудрика в «Челси» была для нас важнейшей сделкой», — сказал Палкин. «Без гонорара Мудрика я не понимаю, как бы мы урегулировали многие, многие, многие вопросы».
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