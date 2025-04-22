Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 20:27 |
3338
29

Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ

Владелец «Шахтера» выделил 25 миллионов евро

22 апреля 2025, 20:27 |
3338
29
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что владелец «горняков» Ринат Ахметов выделил деньги с трансфера украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси» на помощь обороне Украины.

«Ринат Ахметов выделил 25 миллионов евро от продажи Михаила Мудрика на поддержку обороны Украины против армии рф.

Он влюблен в наш клуб и Украину. С начала войны в 2022 году Ахметов пожертвовал более 315 млн евро, что является наибольшей суммой среди всех украинских компаний. Под руководством Ахметова мы все одна семья», – сказал Палкин.

Ранее Палкин рассказал, как отстранение Мудрика может повлиять на финансовое положение «Шахтера».

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Сергей Палкин Шахтер Донецк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 29
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ТУТ ДАЖЕ МИ ФСЕЙ НАШАЙ КРОТО БОТО БАНДОЙ  СА СМЕХУ ЧУТЬ НЕ ПОМЭРЛИ
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+6
AndiM
А підвищення цін на електроенергію, а багатомільярдна допомога від союзників на "ремонт" електро інфраструктури? Куди пішли сотні мільярдів? Просто смішно читати про вєлікага мєцената благадєтіля рінаха гамналідавіча.
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+5
Fitness.sports
Продолжение интервью...
Оставшаяся часть гонорара Мудрика также была жизненно важна для обеспечения будущего «Шахтера». «Шахтер» столкнулся с финансовыми трудностями из-за войны. Им пришлось выплатить около 40 млн евро долга, чтобы соблюдать правила финансового фэйр-плей и в конечном итоге избежать запрета на участие в европейских соревнованиях. И все это при одновременной потере иностранных игроков бесплатно после того, как ФИФА приостановила контракты игроков и тренеров в Украине в 2022 году с помощью пункта «Приложение 7», прописанного в их подписных листах.
«Продажа Мудрика в «Челси» была для нас важнейшей сделкой», — сказал Палкин. «Без гонорара Мудрика я не понимаю, как бы мы урегулировали многие, многие, многие вопросы».
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+4
Milan1990
ахметов - тварь
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
mini.f
Ахметка выделил сотни миллионов долларов для ВСУ? Не смешите мои тапочки... Человек, который готов удавиться за каждую копейку, человек, под чьим руководством было отправлено на тот свет десятки бизнесменов и его близкий родственник,и этот упырь донатит на украинскую армию?  Человек, который мечтал возглавить Донецкую республику в случае прихода расеян? Ну,ну...Факты в студию, иначе тут правильно заметили - бла, бла, бла...
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+3
McLay
"Нашим салом по наших же губах".
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+2
Falko
Палкін, платіжки в студію.
Я пам'ятаю той анекдот про відвідини ce.кcoлoга:
- А от, мій сусід каже, що він...
- Каже? Ну і ви кажіть.
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+2
serhiy
Просто інтерено скільки він накрав від 14 року. До вже не буду згадувати і Брагіна .
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
"Закохані в Україну" за кордоном жити не будуть, та й про "заробіток" на Україні і українцях і видатки на неї теж цікава тема для дискусій🤷
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+1
Saar
Кому? Конкретно підрозділ! Все інше- бла бла бла!!!
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Первый Среди Равных
Когда началось вторжение, президент Шахтера заплатил в государство 1 млрд, а президент Динамо в это же время вывозил из страны кеш в багажниках. Как говорится, почувствуйте разницу. 
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-3
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Отаман
Суркіси кацапські щури гундяївці, напевно більшість своїх грошей відправляють медведчуку та кацапам гундяївцям
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-5
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Отаман
Це дуже добре
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-5
Фанькин кот
А сколько граждане Израиля суркисы поганые перечислили в помощь ЗСУ - никто не скажет? Наверное, столько же, сколько их одноплеменник каломойша поганый?
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-7
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Saltovka
Предатель и враг Украины кремлёвский ублюдок суркис тоже потратил миллионы евро. Только на подкуп титушек и на вознаграждение ватников которые наводили удары по украинским городам. Чувствуете разницу??
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-8
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