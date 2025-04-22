Не Судаков. Игрок Шахтера и сборной Украины намерен сменить клуб

Украинский защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля хочет покинуть клуб, сообщает телеграм-каналы «Inside UPL».

По информации источника, 25-летний футболист, контракт которого истекает летом 2026 года, не намерен продлевать соглашение и ищет варианты продолжения карьеры в Европе. Руководство украинского клуба контактировало с игроком, но оставаться в команде он не хочет.

Из-за этого все чаще наигрывается Винисиус Тобиас, который получит более серьезную роль в следующем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» получил усиление перед матчем с «Динамо».