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  4. Не Судаков. Игрок Шахтера и сборной Украины намерен сменить клуб
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 17:43 |
1711
3

Не Судаков. Игрок Шахтера и сборной Украины намерен сменить клуб

Ефим Конопля хочет выступать за другой клуб

22 апреля 2025, 17:43 |
1711
3
Не Судаков. Игрок Шахтера и сборной Украины намерен сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Украинский защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля хочет покинуть клуб, сообщает телеграм-каналы «Inside UPL».

По информации источника, 25-летний футболист, контракт которого истекает летом 2026 года, не намерен продлевать соглашение и ищет варианты продолжения карьеры в Европе. Руководство украинского клуба контактировало с игроком, но оставаться в команде он не хочет.

Из-за этого все чаще наигрывается Винисиус Тобиас, который получит более серьезную роль в следующем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» получил усиление перед матчем с «Динамо».

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Артур Отаманчук
Да уж...Причём уедет спокойно без форсирования Тисы.
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+1
Burevestnik
тікають із ШД...
набрали (купили)  13 легіонерів:
5 захисників, 6 пів. захисників, 2 нападаючих.
обіцяли купити ще.
3-5 легів приймуть громадянство і шо там робити?.. 
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+1
MaximusOne
Тобіас навіть близько не рівень Коноплі, ні в захисних, ні в атакувальних діях.
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+1
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