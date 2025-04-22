Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Все отдавались на поле и знали свои задачи»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Зарей»
В матче 25-го тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле принимал луганскую «Зарю». Поединок закончился победой криворожского клуба со счетом 3:0. Впечатлениями о матче поделился автор третьего гола Егор Твердохлеб.
– Егор, поздравляем с победой и голом. Как тебе игра?
– Спасибо за поздравление. На мой взгляд, мы сыграли как команда, все отдавались на поле, все знали свои задачи. Я думаю, что это сыграло главную роль в том, что мы смогли победить.
– В первом тайме соперник остался в меньшинстве. Игра изменилась для «Кривбасса»?
– Где-то стало легче. Я не могу сказать, что мы очень уверенно начали второй тайм, неправильно немного играли, но потом перестроились и уже держали всю игру под контролем. В конце концов, довели матч до логического завершения.
– После перерыва у тебя было неприятное столкновение с оппонентом. Как прокомментируешь свое состояние?
– Там не столкновение, а игрок сыграл сзади. Не ожидал, он меня ударил в колено. Я почувствовал резкую боль, в моменте подумал, что будет замена, но потом решил разбегаться – стало лучше и смог доиграть почти до конца.
– Какие мнения по борьбе за звание лучшего бомбардира УПЛ?
– Конечно, я хочу победить, но не ставлю первоочередной эту цель. Для меня самое главное – выполнить задание клуба, которое перед нами стоит. Если я помогу «Кривбассу», это поможет и мне. Постараюсь выиграть, это будет сложно сделать, но я не теряю надежды. Будем играть и пытаться забивать в каждом матче и побеждать.
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