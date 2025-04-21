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  4. Вице-президент Кривбасса: «Легионеры на месте, играть будем в Кривом Роге»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 20:52 |
240
0

Вице-президент Кривбасса: «Легионеры на месте, играть будем в Кривом Роге»

Гагарин утверждает, что планов переезда нет

21 апреля 2025, 20:52 |
240
0
Вице-президент Кривбасса: «Легионеры на месте, играть будем в Кривом Роге»
ФК Кривбасс

Вице-презедент Кривбасса Артем Гагарин высказался о ситуации с легионерами команды. Были слухи о желании иностранных игроков покинуть команду из-за постоянных обстрелов города российскими оккупантами.

Пока все футболисты на месте.

«Легионеры на месте. У них действующие контракты. Эти контракты мы не разрывали, все игроки остаются игроками клуба Кривбасс. Это официальная информация».

«Переезд? Мы играем в Кривом Роге. И будем тут играть, пока можем это делать. Кривой Рог – это Украина. У нас так же опасно, как и в любом уголке Украины. Никто нигде не может быть в безопасности. И мы играем тут», – сказал Гагарин в комментарии Футбол 360.

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российско-украинская война Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: YouTube
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