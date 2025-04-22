Пятое поколение Греев в Лидсе. Против Сток-Сити дебютировал самый молодой

21 апреля в 43-м туре Чемпионшипа встречались «Лидс» и «Сток Сити».

На 90-й минуте матча за «Лидс» дебютировал 16-летний Харри Грэй – и это уже пятый представитель семьи, игравший за этот клуб.

В 1966 году за команду дебютировал Эдди Грэй. Всю жизнь Эдди отыграл за «Лидс Юнайтед». Всего он провел за команду 454 матча и забил 52 мяча. После завершения карьеры три сезона тренировал команду. Эдди Грэй – первый из семьи, кто дебютировал за клуб.

Родной брат Эдди, Фрэнк Грэй, дебютировал за Лидс в 1972 году. Фрэнк Грей – дедушка Харри. Левый защитник сыграл за команду 292 матча и забил 27 голов.

Папа Харри также играл за «Лидс». Энди Грэй дебютировал в 2012 году, но в команде надолго не задержался. Форвард сыграл 9 матчей и забил 1 гол.

Пожилой новичок «Тоттенхэма» Арчи Грэй – старший брат Харри. В Лидсе начал выступать с 2023 года. Центральный полузащитник сыграл 44 матча, а летом 2024 года перешел в «Тоттенхэм».

Харри Грей только начинает свой путь в профессиональном футболе, но уж точно известно, что «Лидс» в следующем сезоне сыграет в АПЛ. Так что у Харри есть прекрасная возможность проявить себя на самом высоком уровне в Англии.