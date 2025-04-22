Испания22 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 16:37
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Легенда Реала впервые за полгода провел тренировку с мячом
Дани Карвахаль продолжает восстанавливаться после травмы
22 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 16:37
497
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Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль приступил к тренировкам с мячом.
33-летний футболист пропустил большую часть текущей кампании из-за травмы крестообразных связок, полученной в матче с «Вильярреалом» еще в октябре.
В текущем сезоне Дани Карвахаль провел 12 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что в «Реале» нацелились на именитого тренера.
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