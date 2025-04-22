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Испания
22 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 16:37
497
0

Легенда Реала впервые за полгода провел тренировку с мячом

Дани Карвахаль продолжает восстанавливаться после травмы

22 апреля 2025, 16:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 16:37
497
0
Легенда Реала впервые за полгода провел тренировку с мячом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль приступил к тренировкам с мячом.

33-летний футболист пропустил большую часть текущей кампании из-за травмы крестообразных связок, полученной в матче с «Вильярреалом» еще в октябре.

В текущем сезоне Дани Карвахаль провел 12 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» нацелились на именитого тренера.

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Дани Карвахаль травма Реал Мадрид тренировка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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