Легенда Реала впервые за полгода провел тренировку с мячом

Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль приступил к тренировкам с мячом.

33-летний футболист пропустил большую часть текущей кампании из-за травмы крестообразных связок, полученной в матче с «Вильярреалом» еще в октябре.

В текущем сезоне Дани Карвахаль провел 12 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» нацелились на именитого тренера.