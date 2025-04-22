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Испания
22 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:03
558
0

Это не Алонсо. В Реале нацелились на именитого тренера

Юрген Клопп может возглавить испанский гранд

22 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:03
558
0
Это не Алонсо. В Реале нацелились на именитого тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Немецкий специалист Юрген Клопп может возглавить мадридский «Реал», сообщает Fichajes.

По информации источника, окружение президента «сливочных» Флорентино Переса хоче видеть 57-летнего коуча в команде вместо Карло Анчелотти.

В Мадриде сомневаются в Хаби Алонсо, ибо тот не имеет опыта управления топ-клубом.

Крайним клубом Юргена Клоппа был «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти принял важное решение касательно своей карьеры.

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Юрген Клопп Реал Мадрид Флорентино Перес Карло Анчелотти назначение тренера Хаби Алонсо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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