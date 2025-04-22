Испания22 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:03
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Это не Алонсо. В Реале нацелились на именитого тренера
Юрген Клопп может возглавить испанский гранд
22 апреля 2025, 15:00 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:03
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Немецкий специалист Юрген Клопп может возглавить мадридский «Реал», сообщает Fichajes.
По информации источника, окружение президента «сливочных» Флорентино Переса хоче видеть 57-летнего коуча в команде вместо Карло Анчелотти.
В Мадриде сомневаются в Хаби Алонсо, ибо тот не имеет опыта управления топ-клубом.
Крайним клубом Юргена Клоппа был «Ливерпуль».
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти принял важное решение касательно своей карьеры.
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