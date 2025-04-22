Это не Алонсо. В Реале нацелились на именитого тренера

Немецкий специалист Юрген Клопп может возглавить мадридский «Реал», сообщает Fichajes.

По информации источника, окружение президента «сливочных» Флорентино Переса хоче видеть 57-летнего коуча в команде вместо Карло Анчелотти.

В Мадриде сомневаются в Хаби Алонсо, ибо тот не имеет опыта управления топ-клубом.

Крайним клубом Юргена Клоппа был «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти принял важное решение касательно своей карьеры.