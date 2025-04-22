«Тогда я счастлив». Вантух назвал главную проблему Зари в УПЛ

Защитник луганской «Зари» Роман Вантух, в эксклюзивном интервью Sport.ua, рассказал о задачах команды Младена Бартуловича на остаток сезона Украинской Премьер-лиги.

– Учитывая текущее положение «Зари» в чемпионате, хотелось бы обсудить следующее: как вы оцениваете текущую форму команды и ее шансы улучшить позицию в турнирной таблице до завершения сезона?

– Как я уже отметил – наша игра нестабильна. Это и есть наша проблема. Мы стараемся усовершенствоваться и стремимся подняться в турнирной таблице.

– Какие личные цели вы ставите перед собой на оставшийся сезон, чтобы помочь «Заре» подняться в турнирной таблице?

– Цель – побеждать с командой. Тогда я счастлив, и все счастливы.

В нынешнем сезоне УПЛ «Заря» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей.