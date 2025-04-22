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  4. «Тогда я счастлив». Вантух назвал главную проблему Зари в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 15:19 |
83
0

«Тогда я счастлив». Вантух назвал главную проблему Зари в УПЛ

Защитник «луганцев» хочет побеждать в каждом матче

22 апреля 2025, 15:19 |
83
0
«Тогда я счастлив». Вантух назвал главную проблему Зари в УПЛ
ФК Заря. Роман Вантух

Защитник луганской «Зари» Роман Вантух, в эксклюзивном интервью Sport.ua, рассказал о задачах команды Младена Бартуловича на остаток сезона Украинской Премьер-лиги.

– Учитывая текущее положение «Зари» в чемпионате, хотелось бы обсудить следующее: как вы оцениваете текущую форму команды и ее шансы улучшить позицию в турнирной таблице до завершения сезона?

– Как я уже отметил – наша игра нестабильна. Это и есть наша проблема. Мы стараемся усовершенствоваться и стремимся подняться в турнирной таблице.

– Какие личные цели вы ставите перед собой на оставшийся сезон, чтобы помочь «Заре» подняться в турнирной таблице?

– Цель – побеждать с командой. Тогда я счастлив, и все счастливы.

В нынешнем сезоне УПЛ «Заря» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей.

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Роман Вантух Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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