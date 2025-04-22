Роман ВАНТУХ: «Проблема Зари – нестабильность»

Оборонец луганской «Зари» Роман Вантух – один из тех, чья карьера является примером настойчивости, последовательности и настоящей любви к футболу. Он ежедневно преодолевал десятки километров, чтобы тренироваться.

В искреннем разговоре с Sport.ua он рассказал о своем детстве, футбольном пути, атмосфере в команде, жизни вне поля и мечтах на будущее.

Корни. Детство и семья

– Роман, расскажите о вашем детстве во Львове. Как вы пришли к футболу?

– Различные источники указывают именно Львов моим местом рождения, но это не так. Родился и вырос в селе Новоселки-Гостынные. Там заканчивал школу. И пять раз в неделю добирался во Львов на тренировку, а вечером возвращался домой – в сумме это 100 км. В футбол меня привели родители в возрасте 10 лет, в детскую школу г. Самбор, но надолго я там не задержался – практически сразу получил приглашение от ФК «Львов». До окончания школы играл именно там. Были очень хорошие времена.

– Поддерживала ли ваша семья ваше решение стать профессиональным футболистом?

– Они и были инициаторами этого. Наверное, увидели мои предпочтения и настояли, чтобы я попробовал более серьезно этим заниматься.

– Как поддерживаете связь с семьей? Часто ли приезжаете в родной город?

– Каждый день общаемся по телефону, а когда выпадает возможность, я обязательно еду домой. К сожалению, не так часто такие возможности случаются.

Первые шаги в профессии

– Как вы попали в академию киевского «Динамо»? Какие воспоминания остались об этом периоде?

– Заканчивал школу, и на тот момент в нашей академии не было взрослой команды и нам предлагали разные варианты. Когда услышал, что есть возможность поехать в «Динамо», не сомневался ни на секунду. Это был мой любимый клуб.

– Кто из тренеров больше всего повлиял на ваше становление как игрока?

– В каждом периоде были тренеры, которые помогли мне перейти на новый уровень. Каждый внес свой вклад в мое развитие: сначала это был Галушка Петр Петрович – именно у него был первый шаг. Далее – очень большой период в ФК «Львов». Это был Колобич Олег Васильевич, именно он создал очень хорошую команду, которая при своих скромных возможностях достигла хороших результатов и воспитала много игроков, которые доросли до уровня УПЛ.

В «Динамо» – это был Мороз Юрий Леонтьевич, которому я могу быть обязан, что попал в «Динамо» и смог развиваться до перехода во взрослую команду.

А на взрослом уровне первым тренером был Шевчук Вячеслав Анатольевич - именно он доверил мне место в «Олимпике», который в то время боролся за сохранение прописки. Поэтому спасибо ему за этот смелый шаг - задачу тогда мы выполнили.

– Какие аспекты тренировочного процесса считаете важнейшими для достижения высоких результатов?

– Самое важное для достижения результата - это самоотдача.

Путь сквозь клубы

– Вы выступали в аренде за несколько клубов, в частности «Олимпик», «Александрию», «Черноморец» и «Днепр-1». Как эти переходы повлияли на ваше развитие?

– В каждом клубе были разные задачи: где-то боролся за сохранение, где-то - за место в еврокубках. Поэтому это точно положительный опыт. Сильно жаль, что не смог сыграть за «Днепр-1», который тогда боролся за призовые места. Там была хорошая команда, но из-за начала полномасштабной войны мы не доиграли чемпионат.

ФК Заря. Роман Вантух (№ 47)

– В 2022 году вы подписали полноценный контракт с «Зарей» до 2026 года. Что побудило вас сделать этот шаг?

– «Заря» – это большой клуб в украинском футболе, поэтому было приятно, что этот клуб был заинтересован в моих услугах. Большую роль в то время сыграл главный тренер Патрик Ван Леувен – я хотел поработать с иностранным тренером. Он тогда создал очень и очень мощную команду.

Настоящее Зари

– Роман, как бы вы описали атмосферу в команде на этом этапе сезона? Ранее вы отмечали, что сейчас в «Заре» формируется действительно хороший коллектив. Как считаете, что стало ключевым фактором для этого - работа нового тренерского штаба, изменения в раздевалке, или просто время, которое команда провела вместе?

– Сейчас команда строится! Отсюда и наш нестабильный результат. Много молодых ребят, которые получают свой шанс и делают первые шаги. Не так много опытных футболистов. Из таковых выделю разве Будковского. У нас хорошая атмосфера внутри коллектива, которая дает надежду, что от матча к матчу мы будем прогрессировать как команда и сможем улучшить наши результаты.

– Учитывая текущее положение «Зари» в чемпионате, хотелось бы обсудить следующее: как вы оцениваете текущую форму команды и ее шансы улучшить позицию в турнирной таблице до завершения сезона?

– Как я уже отметил – наша игра нестабильна. Это и является нашей проблемой. Мы стараемся совершенствоваться и стремимся подняться в турнирной таблице.

– Какие личные цели вы ставите перед собой на оставшуюся часть сезона, чтобы помочь «Заре» подняться в турнирной таблице?

– Цель – побеждать с командой. Тогда я счастлив, и все счастливы.

Команда изнутри

– Вы больше лидер или командный игрок? Как это проявляется на поле?

– Я командный игрок и стараюсь выполнять установки тренера. У нас достаточно индивидуально сильных игроков, которые могут брать на себя игру. В нашем молодом коллективе я один из самых старших игроков, поэтому иногда получаю капитанскую повязку. Но лидером у нас является Фил Будковский – у него большой опыт.

– Кто из партнеров по команде больше всего вас смешит?

– Дэн Антюх. У этого парня рот не закрывается. (Смеется)

– А кто самый большой трудоголик в «Заре»?

– Мацапура Дмитрий. Иногда утром просыпаюсь, а он уже с тренировки возвращается. Затем - с командой, а потом еще сбрасывает фото, как люди возле тренажерного зала плохо паркуют машины, что ему места не осталось.

Человек за пределами поля

– Чем вы увлекаетесь вне футбола? Какие у вас хобби?

– С ребятами, если график позволяет – играем в паддл теннис. Это очень интересно.

– Как вы проводите свободное время с семьей и друзьями?

– Невеста живет во Львове, поэтому свободное время стараюсь уделить ей, общаемся по телефону. Когда вместе – любим открывать для себя новые места, гулять.

Планы и амбиции

– Рассматриваете ли вы возможность попробовать себя в иностранном чемпионате?

– Если бы было такое предложение, я бы его обязательно рассмотрел.

– Какие ваши амбиции и мечты в футбольной карьере?

– В прошлом году мы выступали в еврокубках – это очень крутой опыт. Хочется снова туда попасть и попробовать свои силы на этом уровне.

После финального свистка

– Как вы видите свою жизнь после завершения спортивной карьеры? Какие есть интересы или планы на будущее?

– После завершения карьеры хочется иметь собственный дом где-то во Львове. Чтобы собираться там с семьей или друзьями и хорошо проводить время! На сегодняшний день не вижу себя тренером, возможно, это будет какой-то небольшой бизнес. В принципе, я могу все делать - возможно, еще найдется профессия, в которой бы я себя попробовал.

ФК Заря

Советы молодежи

– Какие бы вы дали советы юным футболистам, которые мечтают о профессиональной карьере, и что пожелали бы тем, кто только начинает свой путь в футболе?

– Прежде всего, это упорные тренировки и постоянное самосовершенствование. Важно не только тренироваться, но и учиться, развиваться во всех аспектах. И, конечно, не забывать о восстановлении - хороший сон имеет большое значение. Также хочу пожелать, чтобы у молодых футболистов было как можно меньше травм, ведь многие мои знакомые не смогли добиться успеха из-за них. Поэтому желаю, чтобы травмы обходили их стороной.

– Какие качества, по вашему мнению, являются ключевыми для достижения успеха в спорте?

– Дисциплина.

Футбол для Романа – это не только спорт, но и стиль жизни, в котором каждый день приносит новые вызовы и возможности для развития. И хотя будущее после завершения карьеры пока еще не определено, одно понятно точно: он всегда будет оставаться преданным своей семье, своей команде и, безусловно, футболу.

Успехов Роману в достижении новых вершин и побед, а также в дальнейшем развитии как профессионала и личности.

София МАЛЕЦКАЯ, для Sport.ua