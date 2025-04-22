Полесье или Шахтер? Усик поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Украины
Известный украинский боксер сделал свой выбор
Чемпион мира в хевивейте Александр Усик дал комментарий перед полуфинальным матчем «Полесье» – «Шахтер» в рамках Кубка Украины. Действующий боксер ждет интересное противостояние и победу житомирского клуба.
«Мне кажется, «Шахтеру» «Полесье» уже снится. Но «Шахтер» это очень сильная команда, и то, что мы их победили три раза ничего не говорит. Надо побеждать, надо выходить хорошо, с хорошим настроением, с победным, и играть очень хорошо. Еще раз повторю: «Шахтер» очень сильная команда», – сказал Усик.
Напомним, что игра состоится на «Центральном стадионе» в Житомире. Начало в 18:00 по киевскому времени.
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