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  4. Полесье или Шахтер? Усик поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Украины
Кубок Украины
22 апреля 2025, 15:09 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:12
383
2

Полесье или Шахтер? Усик поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Украины

Известный украинский боксер сделал свой выбор

22 апреля 2025, 15:09 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:12
383
2
Полесье или Шахтер? Усик поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик дал комментарий перед полуфинальным матчем «Полесье» – «Шахтер» в рамках Кубка Украины. Действующий боксер ждет интересное противостояние и победу житомирского клуба.

«Мне кажется, «Шахтеру» «Полесье» уже снится. Но «Шахтер» это очень сильная команда, и то, что мы их победили три раза ничего не говорит. Надо побеждать, надо выходить хорошо, с хорошим настроением, с победным, и играть очень хорошо. Еще раз повторю: «Шахтер» очень сильная команда», – сказал Усик.

Напомним, что игра состоится на «Центральном стадионе» в Житомире. Начало в 18:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер Кубок Украины по футболу Александр Усик
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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Saar
Шахтарь регіоналівське лайно!
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