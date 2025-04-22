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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:57
553
1

В Житомире на игре с Шахтером ожидается аншлаг

У «Полесья» только одна кадровая проблема

22 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:57
553
1
В Житомире на игре с Шахтером ожидается аншлаг
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, на полуфинальный поединок Кубка Украины по футболу между «Полесьем» и «Шахтером» все билеты уже нашли своих счастливых обладателей.

По имеющейся информации, официальные матчи на центральном стадионе «Полесье» может посещать, согласно гарантий безопасности, не более 2 тысяч болельщиков.

Интерес к завтрашнему противостоянию подогревает то, что и финальный поединок пройдет в Житомире, и, в случае победы, у «полищуков» возрастут шансы завладеть почетным призом.

За исключением травмированного Даниила Бескоровайного, все остальные подопечные Имада Ашура готовятся к битве с чемпионом.

Поединок в Житомире начнется 23 апреля в 18.00. Обслуживать его будет судейская бригада во главе с Дмитрием Панчишиным.

Ранее сообщалось о том, что у главного тренера житомирских «волков» возникло недоразумение с Лукасом Тейлором.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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