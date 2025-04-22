В Житомире на игре с Шахтером ожидается аншлаг
У «Полесья» только одна кадровая проблема
Как стало известно Sport.ua, на полуфинальный поединок Кубка Украины по футболу между «Полесьем» и «Шахтером» все билеты уже нашли своих счастливых обладателей.
По имеющейся информации, официальные матчи на центральном стадионе «Полесье» может посещать, согласно гарантий безопасности, не более 2 тысяч болельщиков.
Интерес к завтрашнему противостоянию подогревает то, что и финальный поединок пройдет в Житомире, и, в случае победы, у «полищуков» возрастут шансы завладеть почетным призом.
За исключением травмированного Даниила Бескоровайного, все остальные подопечные Имада Ашура готовятся к битве с чемпионом.
Поединок в Житомире начнется 23 апреля в 18.00. Обслуживать его будет судейская бригада во главе с Дмитрием Панчишиным.
Ранее сообщалось о том, что у главного тренера житомирских «волков» возникло недоразумение с Лукасом Тейлором.
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