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  4. Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 11:53 |
1922
9

Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник

У главного тренера житомирских «волков» возникло недопонимание с Лукасом Тейлором

22 апреля 2025, 11:53 |
1922
9
Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник
facebook.com/fcpolissya. Лукас Тейлор

В «Полесье» недавно вспыхнул конфликт между главным тренером Имадом Ашуром и правым защитником Лукасом Тейлором, утверждает блогер Игорь Бурбас.

«В последние недели возник такой открытый конфликт, который удалось быстро погасить. У Имада Ашура на тренировке был конфликт с Лукасом Тейлором, они чуть не подрались, когда Тейлор открыто кричал на Ашура. Они [футболист и тренер] остались после тренировочного процесса и минут 40 где-то разговаривали. Насколько я понял, конфликт был из-за определенных игровых упражнений. Что-то Тейлору не понравилось, или Ашур не так объяснил. Они не поняли друг друга», – заявил Бурбас.

Отметим, что 30-летний бразилец Лукас Тейлор в текущем сезоне не является ключевым футболистом для «Полесья» у Имада Ашура. В текущем розыгрыше УПЛ легионер провел только 538 минут в рамках 14 поединков.

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Лукас Тейлор Полесье Житомир Имад Ашур Игорь Бурбас скандал выбор редакции чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 9
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FunnyCat_____
работник фк шахтер снова бредни про соперников рассказывает перед матчем с его работодателем 
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+2
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Сергій П
Це вже по старій методичці працюють? Перед важливою грою якоїсь команди проти Шахтаря, одразу "випливає" якийсь скандал з розташування супротивника гірників
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-1
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Лейтенант Жопотряс
Пум очке нашей служивой дур очке вчера понравилось как мы ее с Дырявым Пердунчиком на две 👉👌палочки
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-2
Xvalenok03
Тут одна написала про работника шахты.
Сливченко не работник шахты.
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-2
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