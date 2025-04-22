Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник

В «Полесье» недавно вспыхнул конфликт между главным тренером Имадом Ашуром и правым защитником Лукасом Тейлором, утверждает блогер Игорь Бурбас.

«В последние недели возник такой открытый конфликт, который удалось быстро погасить. У Имада Ашура на тренировке был конфликт с Лукасом Тейлором, они чуть не подрались, когда Тейлор открыто кричал на Ашура. Они [футболист и тренер] остались после тренировочного процесса и минут 40 где-то разговаривали. Насколько я понял, конфликт был из-за определенных игровых упражнений. Что-то Тейлору не понравилось, или Ашур не так объяснил. Они не поняли друг друга», – заявил Бурбас.

Отметим, что 30-летний бразилец Лукас Тейлор в текущем сезоне не является ключевым футболистом для «Полесья» у Имада Ашура. В текущем розыгрыше УПЛ легионер провел только 538 минут в рамках 14 поединков.