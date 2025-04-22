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Нидерланды
22 апреля 2025, 14:56 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:19
212
0

Гоу Эхед Иглз выиграл Кубок Нидерландов. Реакция болельщиков

Победитель турнира определился в серии пенальти

22 апреля 2025, 14:56 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:19
212
0
Гоу Эхед Иглз выиграл Кубок Нидерландов. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 апреля, состоялся финал Кубка Нидерландов. Впервые в своей истории победителем турнира стал клуб «Гоу Эхед Иглз» из города Девентер.

Соперником «Гоу Эхед Иглз» был «АЗ» Алкмаар. «АЗ» открыл счет на 54-й минуте и лидировал до последних минут матча. Но на 9-й компенсированной минуте «Гоу Эхед Иглз» сравнял счет. Оба мяча команды забили с пенальти.

В экстратаймах счет не изменился. А в серии пенальти точнее были футболисты «Гоу Эхед Иглз» (4:2).

Болельщики поздравляют «Гоу Эхед Иглз» с историческим достижением.

Joost: Поздравления из Тилбурга!! Поздравляю с этой историей! Вы этого заслуживаете.

Bert Moes: Отличные ребята.

Danny: Поздравляю! Прекрасно, что вы выиграли. В Девентере будет еще несколько приятных вечеров.

øj: Прекрасный финал, какие бойцы, поздравляю.

Болельщики «АЗ» разочарованы и ищут виновных в поражении.

lum: Этот ваш вратарь – один из худших, кого я когда-либо видел. Я слежу за ним на протяжении всего сезона. Я бы рекомендовал не ставить фонарный столб в ворота в следующем сезоне.

Bart de vries: Абсолютно ничего, абсолютно ничего в Алкмааре.

Vriezzo-Di-Marzio: Позорно проигранный сезон уже в который раз.

kwadwomustacheless: По-видимому, вы избегаете квалификации Лиги Европы для Лиги конференций. Вы не можете и не выиграете Лигу конференций.

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Гоу Эхед Иглс АЗ Алкмаар Кубок Нидерландов по футболу реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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