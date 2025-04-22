Гоу Эхед Иглз выиграл Кубок Нидерландов. Реакция болельщиков
Победитель турнира определился в серии пенальти
В понедельник, 21 апреля, состоялся финал Кубка Нидерландов. Впервые в своей истории победителем турнира стал клуб «Гоу Эхед Иглз» из города Девентер.
Соперником «Гоу Эхед Иглз» был «АЗ» Алкмаар. «АЗ» открыл счет на 54-й минуте и лидировал до последних минут матча. Но на 9-й компенсированной минуте «Гоу Эхед Иглз» сравнял счет. Оба мяча команды забили с пенальти.
В экстратаймах счет не изменился. А в серии пенальти точнее были футболисты «Гоу Эхед Иглз» (4:2).
Болельщики поздравляют «Гоу Эхед Иглз» с историческим достижением.
Joost: Поздравления из Тилбурга!! Поздравляю с этой историей! Вы этого заслуживаете.
Bert Moes: Отличные ребята.
Danny: Поздравляю! Прекрасно, что вы выиграли. В Девентере будет еще несколько приятных вечеров.
øj: Прекрасный финал, какие бойцы, поздравляю.
Болельщики «АЗ» разочарованы и ищут виновных в поражении.
lum: Этот ваш вратарь – один из худших, кого я когда-либо видел. Я слежу за ним на протяжении всего сезона. Я бы рекомендовал не ставить фонарный столб в ворота в следующем сезоне.
Bart de vries: Абсолютно ничего, абсолютно ничего в Алкмааре.
Vriezzo-Di-Marzio: Позорно проигранный сезон уже в который раз.
kwadwomustacheless: По-видимому, вы избегаете квалификации Лиги Европы для Лиги конференций. Вы не можете и не выиграете Лигу конференций.
𝐆𝐎 𝐀𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐄𝐀𝐆𝐋𝐄𝐒 𝐖𝐈𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐊𝐄𝐑!!!!!!!!!! ❤️💛 pic.twitter.com/30hisQQuSr— Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) April 21, 2025
𝐒𝐨 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞...#AZAlkmaar #azgae #KNVBBeker #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/CoxdINRGNx— AZ (@AZAlkmaar) April 21, 2025
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