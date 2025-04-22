С украинцем. WhoScored опубликовал команду 33-го тура АПЛ

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую команду 33-го тура АПЛ.

В нее попал украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный, который за матч с «Кристал Пэлас» получил оценку 7.57.

Вот полный состав команды:

Вратарь: Мадс Германсен

Защитники: Нико О'Райли, Илья Забарный, Джеймс Тарковски, Педро Порро

Полузащитники: Педру Нету, Мартин Эдегор, Эллиот Андерсон, Бриан Мбемо

Нападающие: Леандро Троссард, Олли Уоткинс

Ранее сообщалось о том, что на Илью Забарного претендуют два топовых клуба.