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  4. С украинцем. WhoScored опубликовал команду 33-го тура АПЛ
Англия
22 апреля 2025, 14:28 |
494
1

С украинцем. WhoScored опубликовал команду 33-го тура АПЛ

Илья Забарный провел отличный матч с «Кристал Пэлас»

22 апреля 2025, 14:28 |
494
1
С украинцем. WhoScored опубликовал команду 33-го тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарныый

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую команду 33-го тура АПЛ.

В нее попал украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный, который за матч с «Кристал Пэлас» получил оценку 7.57.

Вот полный состав команды:

  • Вратарь: Мадс Германсен
  • Защитники: Нико О'Райли, Илья Забарный, Джеймс Тарковски, Педро Порро
  • Полузащитники: Педру Нету, Мартин Эдегор, Эллиот Андерсон, Бриан Мбемо
  • Нападающие: Леандро Троссард, Олли Уоткинс

Ранее сообщалось о том, что на Илью Забарного претендуют два топовых клуба.

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Даниил Кирияка Источник: WhoScored
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Victor673256ua
Забарний дійсно класно провів матч проти Крістал Пелес. Тож без питань
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