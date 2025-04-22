Англия22 апреля 2025, 14:28 |
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С украинцем. WhoScored опубликовал команду 33-го тура АПЛ
Илья Забарный провел отличный матч с «Кристал Пэлас»
22 апреля 2025, 14:28 |
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Статистический портал WhoScored опубликовал символическую команду 33-го тура АПЛ.
В нее попал украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный, который за матч с «Кристал Пэлас» получил оценку 7.57.
Вот полный состав команды:
- Вратарь: Мадс Германсен
- Защитники: Нико О'Райли, Илья Забарный, Джеймс Тарковски, Педро Порро
- Полузащитники: Педру Нету, Мартин Эдегор, Эллиот Андерсон, Бриан Мбемо
- Нападающие: Леандро Троссард, Олли Уоткинс
Ранее сообщалось о том, что на Илью Забарного претендуют два топовых клуба.
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