Леонов прокомментировал увольнение из Актобе

Украинский тренер Игорь Леонов прокомментировал отставку из «Актобе»:

– Этому решению был ряд причин, но будем придерживаться официальной версии – по семейным обстоятельствам. Я сам подал в отставку.

Игорь Леонов руководил командой с сентябре 2024 года и привел клуб к победе в Кубке Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Шахтера» объявил об уходе из клуба.