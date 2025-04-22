Другие новости22 апреля 2025, 17:16 |
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Леонов прокомментировал увольнение из Актобе
Наставник сам принял решение покинуть клуб
22 апреля 2025, 17:16 |
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Украинский тренер Игорь Леонов прокомментировал отставку из «Актобе»:
– Этому решению был ряд причин, но будем придерживаться официальной версии – по семейным обстоятельствам. Я сам подал в отставку.
Игорь Леонов руководил командой с сентябре 2024 года и привел клуб к победе в Кубке Казахстана.
Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Шахтера» объявил об уходе из клуба.
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