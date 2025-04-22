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22 апреля 2025, 17:16 |
414
0

Леонов прокомментировал увольнение из Актобе

Наставник сам принял решение покинуть клуб

22 апреля 2025, 17:16 |
414
0
Леонов прокомментировал увольнение из Актобе
Instagram. Игорь Леонов

Украинский тренер Игорь Леонов прокомментировал отставку из «Актобе»:

– Этому решению был ряд причин, но будем придерживаться официальной версии – по семейным обстоятельствам. Я сам подал в отставку.

Игорь Леонов руководил командой с сентябре 2024 года и привел клуб к победе в Кубке Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Шахтера» объявил об уходе из клуба.

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Игорь Леонов Актобе отставка чемпионат Казахстана по футболу
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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