Экс-тренер Шахтера объявил об уходе из клуба
Игорь Леонов больше не является коучем «Актобе»
Украинский футбольный специалист Игорь Леонов, который в свое время был частью тренерского штаба донецкого «Шахтера», объявил о своем уходе с должности главного тренера казахстанского «Актобе»:
«Да, я ушел с должности главного тренера. Сейчас занят вопросами ухода».
Игорь Леонов возглавил «Актобе» в сентябре 2024 года и вместе с командой выиграл Кубок Казахстана. В 2025 году «Актобе» набрал 10 очков в 5 матчах чемпионата Казахстана и занимает 4-е место в турнирной таблице. Всего во главе «Актобе» Игорь Леонов провел 14 матчей, из которых выиграл 8, а проиграл 5.
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