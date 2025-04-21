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21 апреля 2025, 12:21 | Обновлено 21 апреля 2025, 12:36
1323
1

Экс-тренер Шахтера объявил об уходе из клуба

Игорь Леонов больше не является коучем «Актобе»

21 апреля 2025, 12:21 | Обновлено 21 апреля 2025, 12:36
1323
1
Экс-тренер Шахтера объявил об уходе из клуба
ФК Минай. Игорь Леонов

Украинский футбольный специалист Игорь Леонов, который в свое время был частью тренерского штаба донецкого «Шахтера», объявил о своем уходе с должности главного тренера казахстанского «Актобе»:

«Да, я ушел с должности главного тренера. Сейчас занят вопросами ухода».

Игорь Леонов возглавил «Актобе» в сентябре 2024 года и вместе с командой выиграл Кубок Казахстана. В 2025 году «Актобе» набрал 10 очков в 5 матчах чемпионата Казахстана и занимает 4-е место в турнирной таблице. Всего во главе «Актобе» Игорь Леонов провел 14 матчей, из которых выиграл 8, а проиграл 5.

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Актобе Игорь Леонов чемпионат Казахстана по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник
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serhiy
На "футболах" вже був,тепер чекаєм на студіях УПЛ тб. )))
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