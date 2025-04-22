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Италия
22 апреля 2025, 13:39 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:46
202
0

Время для перемен. Легенда Ла Лиги может перебраться к середняку ​​Серии А

Даниэль Парехо стал приоритетом для «Комо»

22 апреля 2025, 13:39 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:46
202
0
Время для перемен. Легенда Ла Лиги может перебраться к середняку ​​Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Парехо

36-летний лидер «Вильярреала» Даниэль Парехо может продолжить карьеру в итальянском «Комо», которое тренирует испанский специалист Сеск Фабрегас.

Как сообщил источник, благодаря интересу со стороны Фабрегаса «Комо» попытается приобрести возрастного футболиста. Тренер представителя Серии А видит в Парехо идеального полузащитника для укрепления команды.

На протяжении всей карьеры Даниэль почти всегда выступал в испанских командах, став одной из легенд Ла Лиги. На его счету 519 матчей на уровне главной лиги Испании.

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Андрей Витренко Источник: Fichajes.net
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