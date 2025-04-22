Время для перемен. Легенда Ла Лиги может перебраться к середняку ​​Серии А

36-летний лидер «Вильярреала» Даниэль Парехо может продолжить карьеру в итальянском «Комо», которое тренирует испанский специалист Сеск Фабрегас.

Как сообщил источник, благодаря интересу со стороны Фабрегаса «Комо» попытается приобрести возрастного футболиста. Тренер представителя Серии А видит в Парехо идеального полузащитника для укрепления команды.

На протяжении всей карьеры Даниэль почти всегда выступал в испанских командах, став одной из легенд Ла Лиги. На его счету 519 матчей на уровне главной лиги Испании.