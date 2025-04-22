Время для перемен. Легенда Ла Лиги может перебраться к середняку Серии А
Даниэль Парехо стал приоритетом для «Комо»
36-летний лидер «Вильярреала» Даниэль Парехо может продолжить карьеру в итальянском «Комо», которое тренирует испанский специалист Сеск Фабрегас.
Как сообщил источник, благодаря интересу со стороны Фабрегаса «Комо» попытается приобрести возрастного футболиста. Тренер представителя Серии А видит в Парехо идеального полузащитника для укрепления команды.
На протяжении всей карьеры Даниэль почти всегда выступал в испанских командах, став одной из легенд Ла Лиги. На его счету 519 матчей на уровне главной лиги Испании.
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