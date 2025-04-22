Италия22 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:26
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Траур в Италии. Три матча 34-го тура Серии А могут перенести на другую дату
26 апреля состоятся похороны Папы Римского Франциска в Риме
22 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:26
213
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В субботу, 26 апреля, могут не состояться три запланированных матча 34-го тура итальянской Серии А в связи с похоронами Папы Римского Франциска в столице Италии.
По информации источника, все три матча с субботы будут перенесены на другую дату. Прогнозируется, что итальянская лига в ближайшее время примет новую дату матчей и наиболее вероятно поединки пройдут 28 апреля, в понедельник.
Матчи 34-го тура Серии А, которые запланированы на 26 апреля:
«Комо» – «Дженоа»
«Интер» – «Рома»
«Лацио» – «Парма»
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