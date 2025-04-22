Траур в Италии. Три матча 34-го тура Серии А могут перенести на другую дату

В субботу, 26 апреля, могут не состояться три запланированных матча 34-го тура итальянской Серии А в связи с похоронами Папы Римского Франциска в столице Италии.

По информации источника, все три матча с субботы будут перенесены на другую дату. Прогнозируется, что итальянская лига в ближайшее время примет новую дату матчей и наиболее вероятно поединки пройдут 28 апреля, в понедельник.

Матчи 34-го тура Серии А, которые запланированы на 26 апреля:

«Комо» – «Дженоа»

«Интер» – «Рома»

«Лацио» – «Парма»