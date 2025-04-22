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Италия
22 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:26
213
0

Траур в Италии. Три матча 34-го тура Серии А могут перенести на другую дату

26 апреля состоятся похороны Папы Римского Франциска в Риме

22 апреля 2025, 13:24 | Обновлено 22 апреля 2025, 13:26
213
0
Траур в Италии. Три матча 34-го тура Серии А могут перенести на другую дату
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 апреля, могут не состояться три запланированных матча 34-го тура итальянской Серии А в связи с похоронами Папы Римского Франциска в столице Италии.

По информации источника, все три матча с субботы будут перенесены на другую дату. Прогнозируется, что итальянская лига в ближайшее время примет новую дату матчей и наиболее вероятно поединки пройдут 28 апреля, в понедельник.

Матчи 34-го тура Серии А, которые запланированы на 26 апреля:

«Комо» – «Дженоа»
«Интер» – «Рома»
«Лацио» – «Парма»

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Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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