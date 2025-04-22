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  4. Барселона определилась с заменой де Йонгу. Это скандальная звезда из АПЛ
Испания
22 апреля 2025, 13:52 |
298
0

Барселона определилась с заменой де Йонгу. Это скандальная звезда из АПЛ

Сандро Тонали может стать игроком каталонского клуба

22 апреля 2025, 13:52 |
298
0
Барселона определилась с заменой де Йонгу. Это скандальная звезда из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист рассматривается спортивным директором испанского клуба Деку как замена Френки де Йонгу, с которым до сих пор не продлен контракт.

Сандро Тонали не играл в сезоне 2023/24 из-за дисквалификации за ставки.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» рассматривает переход в АПЛ.

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Сандро Тонали Френки де Йонг трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Ньюкасл Деку
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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