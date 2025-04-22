Барселона определилась с заменой де Йонгу. Это скандальная звезда из АПЛ

Итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист рассматривается спортивным директором испанского клуба Деку как замена Френки де Йонгу, с которым до сих пор не продлен контракт.

Сандро Тонали не играл в сезоне 2023/24 из-за дисквалификации за ставки.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» рассматривает переход в АПЛ.