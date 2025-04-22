«Мне жаль Мичела». Реакция болельщиков на кризис Жироны

В понедельник, 21 апреля, в Ла Лиге прошел матч 32-го тура «Жирона» – «Бетис». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:3.

«Бетис» открыл счет на 6-й минуте, а к концу первого тайма выигрывал со счетом 3:0. Все что удалось хозяевам поля – забить гол престижа на 86-й минуте. Автором мяча стал Кристиан Стуани.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны» и провел весь матч. Статистический портал WhoScored поставил украинскому полузащитнику оценку 6,5 балла.

В турнирной таблице Ла Лиги «Жирона» занимает 16 место. Отрыв команды от зоны вылета составляет три очка.

Amante Del Futbol | Pucela y Girona: Мне все равно, что говорят люди, я много раз защищал Мичела, но теперь это уже не так. МИЧЕЛ НА ВЫХОД.

Àlex: Это так прискорбно, что сегодня меня это даже не беспокоит. Разочарование за разочарованием. Болельщики никогда не подводили. Те, кому нужно активизироваться, – это игроки, и они идут без желания и настроя. Так соревноваться нельзя. Отсутствие обязательств со стороны ВСЕХ.

Adolf Valdes: Если Стуани не играет, никто не забивает!! Порту выкладывается на все сто. Неужели Мичелу так сложно это осознать и что им нужно играть больше?? Не хватает голов, не хватает последовательности в защите, не хватает изюминки, не хватает скорости в переходах (слишком много касаний), но, прежде всего, очень не хватает КАЧЕСТВА!!

𝙘𝙚𝙛: Как владелец сезонного абонемента «Жироны», я заявляю, что мне надоело проигрывать, и если мы опустимся во второй дивизион, я вернусь к поддержке «Барсы», потому что они побеждают.

David Casanovas: Поощрение истинных болельщиков Жироны. Пожизненных. Скромных. Вы пережили прекрасный период. Вы должны бороться, чтобы избежать вылета. Но с этого момента освободите себя от всех, кто ведет вас по пути высокомерия. Вернитесь к классической сути Жироны.

HéctorRCDE: Мне жаль Мичела и нескольких болельщиков «Жироны», которые были там вечно, но не остальных. В этой жизни все случается, поэтому не стоит ни над кем смеяться. Я не собираюсь смеяться над «Жироной», хотя это было бы самым логичным.

Guille: Стуани – единственный в клубе, я даже не говорю о команде, все остальные – клоуны.