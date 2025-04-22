Ванат объяснил, почему Ярмоленко не бил пенальти в матче с Оболонью в УПЛ

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат объяснил, почему именно он пробил пенальти в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги против «Оболони», а не идущий на рекорд Андрей Ярмоленко.

«Кто уверен или кто попросит – тот и бьет. У нас нет штатного пенальтиста. Как-то сами решаем на поле. Сегодня (в матче против «Оболони» – прим.) я попросил Ярмоленко и Буяльского, чтобы ударить.

Мы никогда даже не говорим ни о бомбардирских результатах моих или о рекорде Ярмоленко. Он убил – и дал мне забить. Буяльский тоже потом забил», – сказал Ванат.

В нынешнем сезоне Владислав Ванат отличился 19 голов и отдал 6 ассистов в 38 матчах на клубном уровне.