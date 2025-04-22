Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат объяснил, почему Ярмоленко не бил пенальти в матче с Оболонью в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 15:33 |
241
0

Ванат объяснил, почему Ярмоленко не бил пенальти в матче с Оболонью в УПЛ

Владислав сам попросил пробить 11-метровый удар

22 апреля 2025, 15:33 |
241
0
Ванат объяснил, почему Ярмоленко не бил пенальти в матче с Оболонью в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат объяснил, почему именно он пробил пенальти в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги против «Оболони», а не идущий на рекорд Андрей Ярмоленко.

«Кто уверен или кто попросит – тот и бьет. У нас нет штатного пенальтиста. Как-то сами решаем на поле. Сегодня (в матче против «Оболони» – прим.) я попросил Ярмоленко и Буяльского, чтобы ударить.

Мы никогда даже не говорим ни о бомбардирских результатах моих или о рекорде Ярмоленко. Он убил – и дал мне забить. Буяльский тоже потом забил», – сказал Ванат.

В нынешнем сезоне Владислав Ванат отличился 19 голов и отдал 6 ассистов в 38 матчах на клубном уровне.

По теме:
«Тогда я счастлив». Вантух назвал главную проблему Зари в УПЛ
Полесье или Шахтер? Усик поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Украины
СУРКИС – о лидере Динамо: «Он очень сильно переболел»
Андрей Ярмоленко Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Динамо - Оболонь
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник
Футбол | 22 апреля 2025, 11:53 25
Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник
Конфликт в Полесье: Ашур едва не подрался с футболистом – источник

У главного тренера житомирских «волков» возникло недопонимание с Лукасом Тейлором

С украинцем. WhoScored опубликовал команду 33-го тура АПЛ
Футбол | 22 апреля 2025, 14:28 0
С украинцем. WhoScored опубликовал команду 33-го тура АПЛ
С украинцем. WhoScored опубликовал команду 33-го тура АПЛ

Илья Забарный провел отличный матч с «Кристал Пэлас»

Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
Футбол | 21.04.2025, 22:55
Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
Требование коуча. Английский гранд готов заплатить за Лунина большие деньги
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Футбол | 21.04.2025, 22:32
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Бокс | 22.04.2025, 04:08
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
21.04.2025, 15:36 16
Теннис
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00 1
Футбол
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
21.04.2025, 04:40 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
21.04.2025, 07:47 2
Бокс
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем