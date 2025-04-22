Продлят контракт? Суркис высказался о будущем Ярмоленко в Динамо
Игорь Суркис рассчитывает на ветерана киевского клуба
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем Андрея Ярмоленко в киевском клубе. Функционер заявил, что «бело-синие» готовы продлить соглашение со своим лидером.
– Какой вы видите ситуацию с Ярмоленко? Был ли у вас разговор с ним?
– У меня был разговор с Ярмоленко. Мы с ним договорились, что в конце нынешнего сезона мы с ним сядем и будем разговаривать (по новому контракту, – ред). У меня тоже есть надежда, что Андрей захочет продолжить свою карьеру еще как минимум на год. То, что он демонстрирует на футбольном поле.... Класс – это класс.
В этом сезоне Ярмоленко отличился 6-ю голами. В прошлом чемпионате Украины у форварда Динамо было 8 забитых мячей.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил клубный рекорд Реброва в УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец не намерен проводить поединок с Чисорой
Бельгиец отреагировал на гол Вальверде в ворота «Атлетика»