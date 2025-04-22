Продлят контракт? Суркис высказался о будущем Ярмоленко в Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем Андрея Ярмоленко в киевском клубе. Функционер заявил, что «бело-синие» готовы продлить соглашение со своим лидером.

– Какой вы видите ситуацию с Ярмоленко? Был ли у вас разговор с ним?

– У меня был разговор с Ярмоленко. Мы с ним договорились, что в конце нынешнего сезона мы с ним сядем и будем разговаривать (по новому контракту, – ред). У меня тоже есть надежда, что Андрей захочет продолжить свою карьеру еще как минимум на год. То, что он демонстрирует на футбольном поле.... Класс – это класс.

В этом сезоне Ярмоленко отличился 6-ю голами. В прошлом чемпионате Украины у форварда Динамо было 8 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил клубный рекорд Реброва в УПЛ