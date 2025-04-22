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  4. Продлят контракт? Суркис высказался о будущем Ярмоленко в Динамо
Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 10:39 |
400
2

Продлят контракт? Суркис высказался о будущем Ярмоленко в Динамо

Игорь Суркис рассчитывает на ветерана киевского клуба

22 апреля 2025, 10:39 |
400
2
Продлят контракт? Суркис высказался о будущем Ярмоленко в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о будущем Андрея Ярмоленко в киевском клубе. Функционер заявил, что «бело-синие» готовы продлить соглашение со своим лидером.

– Какой вы видите ситуацию с Ярмоленко? Был ли у вас разговор с ним?

– У меня был разговор с Ярмоленко. Мы с ним договорились, что в конце нынешнего сезона мы с ним сядем и будем разговаривать (по новому контракту, – ред). У меня тоже есть надежда, что Андрей захочет продолжить свою карьеру еще как минимум на год. То, что он демонстрирует на футбольном поле.... Класс – это класс.

В этом сезоне Ярмоленко отличился 6-ю голами. В прошлом чемпионате Украины у форварда Динамо было 8 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил клубный рекорд Реброва в УПЛ

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Перець
Це наш український Роналдо 
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olex.mykhailov
Хай ще пограє, хвилин 30-40 він ще досить якісно виглядає
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