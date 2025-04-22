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  4. Анчелотти готовит большое изменение на матч с Барселоной. Пострадает звезда
Испания
22 апреля 2025, 20:14 |
1057
1

Анчелотти готовит большое изменение на матч с Барселоной. Пострадает звезда

Карло рассчитывает сыграть схемой 4-4-2

22 апреля 2025, 20:14 |
1057
1
Анчелотти готовит большое изменение на матч с Барселоной. Пострадает звезда
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти планирует изменить игровую схему команды. Анчелотти, который привык играть в больших матчах с тремя нападающими, выйдет на матч с «Барселоной» с игровой схемой 4-4-2. Ожидается, что на острие атаки будут играть Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Бразилец Родриго останется на скамейке запасных.

Анчелотти использовал схему 4-4-2 в последнем матче «Реала» в Ла Лиге против «Атлетика» (1:0).

Ранее сообщалось, что итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение продолжить карьеру в сборной Бразилии.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Кубок Испании по футболу Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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ivankondrat96
З Атлетіком Анчелотті обрав таку схему вимушено, бо не було Мбаппе. І Реал міг і не перемогти
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