Анчелотти готовит большое изменение на матч с Барселоной. Пострадает звезда

В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти планирует изменить игровую схему команды. Анчелотти, который привык играть в больших матчах с тремя нападающими, выйдет на матч с «Барселоной» с игровой схемой 4-4-2. Ожидается, что на острие атаки будут играть Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Бразилец Родриго останется на скамейке запасных.

Анчелотти использовал схему 4-4-2 в последнем матче «Реала» в Ла Лиге против «Атлетика» (1:0).

Ранее сообщалось, что итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение продолжить карьеру в сборной Бразилии.