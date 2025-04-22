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Испания
22 апреля 2025, 19:26 | Обновлено 22 апреля 2025, 19:27
925
0

Реал поставил перед Карло Анчелотти ультиматум

Мадридцы уволят тренера, если клуб не выиграет трофей

22 апреля 2025, 19:26 | Обновлено 22 апреля 2025, 19:27
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0
Реал поставил перед Карло Анчелотти ультиматум
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» во главе с Флорентино Пересом поставили ультиматум главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти. Если итальянский коуч не приведет команду к победе в субботу, то он будет уволен сразу после этого матча.

В случае триумфа «бланкос» над извечными соперниками ситуация вокруг Анчелотти будет оценена руководством «Реала» после завершения сезона.

Ранее Винисиус рассказал Анчелотти, почему Арсенал уничтожил Реал в Лиге чемпионов.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кубок Испании по футболу Барселона Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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