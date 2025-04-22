Реал поставил перед Карло Анчелотти ультиматум

В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» во главе с Флорентино Пересом поставили ультиматум главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти. Если итальянский коуч не приведет команду к победе в субботу, то он будет уволен сразу после этого матча.

В случае триумфа «бланкос» над извечными соперниками ситуация вокруг Анчелотти будет оценена руководством «Реала» после завершения сезона.

Ранее Винисиус рассказал Анчелотти, почему Арсенал уничтожил Реал в Лиге чемпионов.