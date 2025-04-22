Реал поставил перед Карло Анчелотти ультиматум
Мадридцы уволят тренера, если клуб не выиграет трофей
В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.
По информации испанских СМИ, руководство «Реала» во главе с Флорентино Пересом поставили ультиматум главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти. Если итальянский коуч не приведет команду к победе в субботу, то он будет уволен сразу после этого матча.
В случае триумфа «бланкос» над извечными соперниками ситуация вокруг Анчелотти будет оценена руководством «Реала» после завершения сезона.
Ранее Винисиус рассказал Анчелотти, почему Арсенал уничтожил Реал в Лиге чемпионов.
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