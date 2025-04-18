Винисиус рассказал Анчелотти, почему Арсенал уничтожил Реал в ЛЧ

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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После завершения этого матча звезда «Реала» Винисиус Жуниор рассказал Карло Анчелотти, почему «бланкос» проиграли в этом матче.

«Карло, мы плохо играли, а они были лучшими в обоих матчах», – сказал бразилец тренеру.

В полуфинале «Арсенал» встретится с французским «ПСЖ».