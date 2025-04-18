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  4. Винисиус рассказал Анчелотти, почему Арсенал уничтожил Реал в ЛЧ
Испания
18 апреля 2025, 01:56 |
186
0

Винисиус рассказал Анчелотти, почему Арсенал уничтожил Реал в ЛЧ

«Канониры» выиграли по сумме двух матчей 5:1

18 апреля 2025, 01:56 |
186
0
Винисиус рассказал Анчелотти, почему Арсенал уничтожил Реал в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После завершения этого матча звезда «Реала» Винисиус Жуниор рассказал Карло Анчелотти, почему «бланкос» проиграли в этом матче.

«Карло, мы плохо играли, а они были лучшими в обоих матчах», – сказал бразилец тренеру.

В полуфинале «Арсенал» встретится с французским «ПСЖ».

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов Реал - Арсенал Винисиус Жуниор Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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