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Кубок Украины
22 апреля 2025, 09:26 |
92
0

«Мы должны играть в свой футбол». Голкипер Буковины – о матче с Динамо

Даниил Каневцев надеется на интересный матч в Кубке Украины

22 апреля 2025, 09:26 |
92
0
«Мы должны играть в свой футбол». Голкипер Буковины – о матче с Динамо
ФК Буковина. Даниил Каневцев

Голкипер черновицкой «Буковины» Даниил Каневцев поделился эмоциями от матча против киевского «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

«Вчера у команды был выходной, а сегодня мы хорошо потренировались после такого светлого праздника – Пасхи, еще и погода не может не радовать. Настроение у всех очень хорошее! Всегда приятно играть с такими сильными командами как киевское «Динамо», и мы настраиваемся на позитив. Да, нас огорчил результат предыдущего поединка против «Полтавы», с которой мы сыграли вничью дома, но сейчас нужно забыть о той игре и думать только о предстоящей встрече с «Динамо». Мы готовимся к этому противостоянию в обычном режиме. Конечно, будущий соперник – это гранд украинского футбола, но не нужно на этом акцентировать свое внимание, потому что так можно и «перегореть». Подготовка идет по плану, все как обычно.

«Буковина» должна играть в свой футбол. Мы постараемся достойно противостоять «динамовцам» и достойно смотреться на фоне такого соперника. «Динамо» – это сейчас, пожалуй, самая сильная команда в Украине. Они уверенно лидируют в чемпионате и стремятся выиграть Кубок. Это топ-клуб, в составе которого много именитых футболистов. Но мы ничего не боимся. Мы понимаем, какому сопернику будем противостоять, но не стоит беспокоиться – нужно выходить на поле и демонстрировать свои лучшие качества. Здесь на первый план выходит психология. Если ты психологически не готов к матчу, то в таком случае трудно будет продемонстрировать самые лучшие качества, лучшую игру. Лично мне хотелось бы выделить в составе «Динамо» Андрея Ярмоленко. Это опытный футболист, звезда отечественного футбола, поигравший в европейских клубах, провел много матчей за сборную Украины, а сейчас лидер «бело-синих». У него невероятная левая нога!

Жаль, что мы не сможем сыграть исторический полуфинальный матч Кубка Украины на родном стадионе. Поддержка черновицких болельщиков на трибунах – фантастическая! В нашем городе в среду был бы настоящий футбольный праздник. Грустно, что не сыграем на стадионе «Буковина», но надеюсь, что наши болельщики приедут во Львов и поддержат нас. Черновцы, очень надеемся на вашу горячую поддержку! Вместе мы – сила!»

Матч «Буковина» – «Динамо» состоится в среду, 23 апреля. Старт встречи запланирован на 15:30 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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